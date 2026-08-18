Michela Vittoria Brambilla in visita al canile di Cesenatico

Michela Vittoria Brambilla visita il canile di Cesenatico

Visita privata di Michela Vittoria Brambilla al canile di Cesenatico fresco di inaugurazione (qui il servizio). Per chi non conoscesse l’ex ministra del Turismo durante le legislatura Berlusconi è una politica, imprenditrice e nota attivista per i diritti degli animali italiana, deputata alla Camera e fondatrice della LEIDAA (Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente).

La deputata, venuta a conoscenza del nuovo canile-gattile, ha deciso di vederlo in prima persona alla presenza del sindaco e del vice sindaco, della direttrice tecnica e di un volontario. Il comitato di accoglienza istituzionale l’ha accompagnata durante la visita. Si è detta soddisfatta e sorpresa di questo investimento e ha dato consigli sulle problematiche che possono scaturire dall’abbandono degli animali.

Dove si trova e chi gestisce il centro per animali

L’impianto è stato realizzato con un investimento privato a seguito di un bando pubblico ed è gestito dalla società Pietro Salerno srl, che assicura la presenza costante di volontari e personale qualificato per garantire l’efficienza e la continuità del servizio. Per la massima tutela del benessere animale, la struttura si avvale di un medico veterinario nominato direttore sanitario, a garanzia della cura e della salute degli ospiti a quattro zampe.

Tre aree distinte per rispondere a esigenze diverse

La struttura si articola in tre settori principali:

Il Canile: destinato alla custodia, alla cura e all’adozione dei cani abbandonati.

Il Gattile: dedicato all’accoglienza e all’assistenza dei gatti in difficoltà.

La Pensione per cani: attualmente in fase di ultimazione, progettata per completare l’offerta e i servizi della struttura.

Il legame con Cesenatico

L’onorevole Michela Vittoria Brambilla custodisce un legame personale e affettivo molto forte con Cesenatico. Le sue origini affondano proprio nella cittadina romagnola grazie alla madre, originaria del posto. È qui che la deputata ha trascorso fin da piccola le sue vacanze estive nella storica villa di famiglia, sviluppando un legame autentico con la comunità locale.

Dalle vacanze d’infanzia all’impegno per il turismo romagnolo

Questo affetto profondo non è rimasto confinato ai ricordi personali, ma si è tradotto nel tempo in un’attenzione costante verso il territorio. L’onorevole Brambilla ha infatti seguito da vicino, anche dal punto di vista politico e istituzionale, le vicende legate al turismo, allo sviluppo e alle specificità della Riviera Romagnola e di Cesenatico.