Controlli interforze in un hotel di Valverde. “Bagni senza bidè”

Divise all’hotel ristorante Al Cavallino

Intervento interforze in un hotel a tre stelle di via Tiziano, al Cavallino di Valverde. I controlli sono scattati intorno le ore 9 e sono condotti dalla Polizia, Polizia Locale e Guardia di Finanza. Presente anche l’unità cinofila della locale. Tra i primi accertamenti pare che le condizioni igieniche dell’hotel non siano del tutto a norma. La presenza delle fiamme gialle è dovuta al controllo della posizione dei dipendenti, alla regolare emissione scontrini e vari aspetti fiscali e tributari.

Condizioni dell’hotel

Secondo le prime indiscrezioni i controlli si concentrano sulle condizioni dell’hotel che nei giorni scorsi ha visto anche l’intervento dei vigili del fuoco per un ascensore bloccato. Gli ospiti dell’hotel saranno ricollocati in altre strutture, non si sa quanti sono al momento ma potrebbero essere almeno una decina. Due turisti intercettati all’uscita della struttura non hanno espresso commenti positivi sulle condizioni dell’hotel. Altri hanno segnalato “asciugamani umidi, stanze senza tende e bagni sporchi senza bidè”; al suo posto “un sostituto in plastica da inserire nel water”. Hanno detto però che “il personale è gentile”.

I costi delle camere

Alcuni dei presenti hanno detto di aver pagato, rigorosamente in anticipo, “75 euro a notte per tre notti” e altri “2000 euro per 15 giorni”.

Un precedente

Come riportato da Il Resto del Carlino di Cesena, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, una lite è scoppiata tra i dipendenti della struttura ed è degenerata in un’aggressione: una donna sarebbe stata colpita al volto da un collega. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno assistita sul posto, insieme a una pattuglia dei Carabinieri di Cesenatico.

Da quanto trapelato, l’hotel era sotto i riflettori della Questura di Forlì da tempo.