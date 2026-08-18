Dea: la cagnolina ritrovata dai carabinieri, ora al canile

Dea è una cagnolona di 13 anni rinvenuta dal Comando dei Carabinieri di Cesenatico all’interno di una struttura in disuso.
La dolcissima cagnolona è regolarmente microcippata e si trova attualmente presso la Struttura Multifunzionale Canile e Gattile di Cesenatico.
La struttura è pronta per prendersi cura di lei in attesa di definire il suo percorso e di capire se sarà possibile ricongiungerla al suo proprietario o, eventualmente, accompagnarla verso una nuova famiglia.
Foto estrapolata dal profilo social.