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Dea: la cagnolina ritrovata dai carabinieri, ora al canile

Redazione18 Agosto 2026

Dea è una cagnolona di 13 anni rinvenuta dal Comando dei Carabinieri di Cesenatico all’interno di una struttura in disuso.

La dolcissima cagnolona è regolarmente microcippata e si trova attualmente presso la Struttura Multifunzionale Canile e Gattile di Cesenatico.

La struttura è pronta per  prendersi cura di lei in attesa di definire il suo percorso e di capire se sarà possibile ricongiungerla al suo proprietario o, eventualmente, accompagnarla verso una nuova famiglia.

Foto estrapolata dal profilo social.

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