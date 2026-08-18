Eccidio di Ponte Ruffio, 82esimo anniversario: la commemorazione

Il sindaco Matteo Gozzoli ha preso parte alla commemorazione dell’ 82esimo anniversario dell’ eccidio di Ponte Ruffio.
“Oggi ricorre l’82esimo anniversario dell’eccidio di Ponte Ruffio. Il 18 agosto 1944 otto ragazzi – quasi tutti marinai di stanza a Cesenatico- stavano per unirsi all’8ª Brigata Garibaldi ma vennero rastrellati dai fascisti delle brigate nere che insieme ai nazisti li trucidarono a colpi di mitra” – comincia così il post.
“L’unico che si salvò fu Gino Gusella che ferito ad un braccio si finse morto e raccontò la strage” – prosegue e conclude.
Immagini estrapolate dal post social.