Ferragosto: controlli Polizia, 300 identificati, droga sequestrata

Ferragosto di controlli a Cesenatico: oltre 300 identificazioni e un sequestro di droga vicino alla stazione

Presidio rafforzato per la notte di Ferragosto

Un Ferragosto all’insegna dei controlli, quello vissuto dal Presidio di Polizia di Cesenatico, che nella notte tra il 14 e il 15 agosto ha intensificato i servizi di pattugliamento sul territorio. L’obiettivo era duplice: prevenire i reati e contenere i comportamenti legati alla cosiddetta “mala movida”, a partire dal consumo di alcol e sostanze stupefacenti nei luoghi di ritrovo giovanile.

Alle verifiche nei locali notturni della riviera ha contribuito anche un rinforzo di agenti inviati appositamente dalla Questura di Forlì-Cesena, che nella notte ferragostana hanno proceduto all’identificazione di numerosi giovani, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine.

22 pattuglie e oltre 300 persone identificate

Il monitoraggio non si è limitato alla notte clou del 15 agosto. Già nei giorni precedenti al Ferragosto gli agenti della Polizia di Stato di stanza a Cesenatico avevano avviato una serie di posti di controllo lungo le principali vie di accesso alla riviera, impiegando nell’arco delle ventiquattro ore fino a 22 pattuglie.

Il bilancio dei servizi predisposti parla di oltre 300 persone identificate e più di 100 veicoli fermati e controllati nei 22 posti di blocco istituiti sulle strade a maggiore transito.

Attenzione anche alle zone interne

Ai controlli sulla viabilità principale si sono affiancati i pattugliamenti nelle zone residenziali, condotti anche da agenti in borghese per intercettare eventuali veicoli con soggetti sospetti a bordo e prevenire furti in abitazione o reati contro il patrimonio nelle aree della riviera.

Diversi interventi delle volanti sono scattati su segnalazione di cittadini, che hanno avvisato la Polizia della presenza di persone ubriache e moleste o di individui con atteggiamento sospetto nei pressi delle abitazioni e in spiaggia, tra gli ombrelloni.

Sorvegliate le piazze del ritrovo giovanile

Gli agenti hanno tenuto sotto osservazione le aree sosta lungo la statale e le zone più sensibili del territorio, con un’attenzione particolare ai luoghi di aggregazione giovanile: a Cesenatico Piazza Andrea Costa e viale Carducci, a Gatteo Mare Piazza Romagna Mia e viale delle Nazioni. Controlli mirati anche nelle stazioni ferroviarie di competenza.

Il sequestro di droga nel parchetto della stazione

È proprio nel parchetto adiacente alla stazione di Cesenatico che si è registrato l’episodio più significativo della giornata. Durante l’identificazione delle persone presenti, un giovane straniero, alla richiesta degli agenti se fosse in possesso di armi o sostanze stupefacenti, ha consegnato spontaneamente una bustina contenente circa un grammo di marijuana, detenuta per uso personale.

Espletate le formalità di rito, la sostanza è stata sottoposta a sequestro e il giovane segnalato alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.