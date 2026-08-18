Trombe d’aria al largo della costa riminese

Trombe d’aria al largo della Romagna

Uno spettacolo affascinante, ma che fa intuire la potenza della natura che non avverte quando si innesca. Emilia Romagna Meteo pubblica una foto di trombe marine a largo della costa riminese. Lo scatto è delle ore 8:05 al largo di Cattolica, sotto il San Bartolo; a realizzarla è Francesco Bordoni.

Le trombe d’aria

Le trombe d’aria (o trombe marine, quando si sviluppano sull’acqua) che si scatenano nell’Alto Adriatico sono il risultato di una combinazione di fattori geografici, termici e atmosferici particolarmente favorevoli a questo tipo di instabilità.

Ecco perché quest’area è particolarmente soggetta a tali fenomeni.

Forte riscaldamento delle acque marine: l’Alto Adriatico è un mare relativamente basso e chiuso. Durante la stagione estiva e all’inizio dell’autunno, la temperatura superficiale dell’acqua può raggiungere valori molto elevati. Un mare caldo immagazzina grandi quantità di calore ed energia, rilasciando vapore acqueo e umidità negli strati bassi dell’atmosfera.

Contrasto termico con correnti fredde in quota: questa massa d’aria calda e umida presente al suolo si scontra rapidamente con correnti d’aria più fredda e secca in quota (provenienti spesso dal Nord Europa o dall’Atlantico, favorite anche dalla vicinanza dell’Arco Alpino).

Elevata instabilità atmosferica: il forte gradiente termico (la differenza di temperatura tra il suolo caldo e l’atmosfera fredda in alto) innesca moti convettivi molto violenti. L’aria calda tende a salire rapidamente verso l’alto, alimentando imponenti nubi temporalesche (spesso sotto forma di supercelle).

Wind shear (taglio del vento): la presenza di venti che variano in velocità e direzione a diverse altitudini fa sì che la colonna d’aria in ascesa inizi a ruotare su se stessa, dando origine al tipico vortice a imbuto. Quando questo vortice tocca la superficie del mare, si trasforma ufficialmente in una tromba marina, la quale può talvolta spingersi fino a impattare la costa (arenili e zone lagunari venete, friulane o romagnole).

Il ruolo dei cambiamenti climatici: negli ultimi anni, l’aumento generale delle temperature medie ha reso questi episodi più intensi e frequenti, poiché mari più caldi significano una maggiore disponibilità di energia termica pronta a scatenare eventi meteo estremi.