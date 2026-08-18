Turismo, ferragosto positivo: riviera fino al 95% di camere occupate

Turismo, ferragosto positivo in Emilia-Romagna: riviera vicina al sold out

Riviera, camere occupate fino al 95%

Ferragosto positivo per il turismo in Emilia-Romagna. La Riviera si avvicina al sold out, con un’occupazione delle camere compresa tra il 90% e il 95% durante la settimana di Ferragosto. Buoni segnali arrivano anche dall’Appennino, dove si registrano strutture ricettive al completo e una forte presenza di escursionisti.

Sono i primi dati elaborati dall’Osservatorio turistico regionale, che fotografano un andamento positivo della stagione estiva. In Riviera, le località turistiche hanno registrato una forte affluenza di visitatori, mentre in montagna gli uffici Iat hanno registrato numerose richieste da parte dei turisti.

Sold out al Cimone e al Corno alle Scale

Particolarmente significativo il dato relativo all’Appennino. Le strutture ricettive del Cimone, nel Modenese, e del Corno alle Scale, nel Bolognese, hanno registrato il tutto esaurito.

Nel comprensorio del Cimone, inoltre, le seggiovie hanno trasportato in vetta 17mila persone dal mese di giugno, confermando il crescente interesse per la montagna anche durante la stagione estiva.

Luglio cresce tra l’1% e il 3%

Il buon andamento di Ferragosto si inserisce in una stagione che sta mostrando segnali positivi. Secondo le prime elaborazioni dell’Osservatorio turistico regionale, a luglio le presenze sulla costa sono aumentate tra l’1% e il 3% rispetto allo stesso mese del 2025.

A sostenere i risultati sono stati il calendario degli eventi e il rafforzamento dei collegamenti aerei con i principali mercati internazionali.

Aumenta anche il valore dei soggiorni

Oltre alla crescita delle presenze, i dati evidenziano un aumento del valore dei soggiorni, misurato attraverso la tariffa media giornaliera delle camere.

Un dato che, secondo la Regione, indica non solo una maggiore affluenza, ma anche una crescita del valore economico generato dal turismo.

Agosto, Riviera già al 70% di prenotazioni

Anche le prospettive per agosto restano positive. Le prenotazioni già registrate lungo la costa emiliano-romagnola raggiungono circa il 70% dell’offerta, mentre le stime indicano un’occupazione finale superiore all’80%.

La settimana di Ferragosto ha però superato ampiamente questa previsione, con camere occupate tra il 90% e il 95%.

Grandi eventi per la seconda parte dell’estate

La seconda parte di agosto e il mese di settembre potranno contare su un calendario ricco di appuntamenti.

Tra gli eventi indicati dalla Regione ci sono il Meeting di Rimini, l’Itf Beach Tennis Sand Series a Cesenatico dall’1 al 6 settembre, l’Italian Bike Festival dal 4 al 6 settembre e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP, dall’11 al 13 settembre al Misano World Circuit.

In calendario anche Dominate the Water a Cattolica il 19 e 20 settembre e l’Ironman di Cervia, dal 17 al 20 settembre, con la gara principale in programma sabato 19.

Cresce il turismo internazionale

Un altro elemento positivo riguarda la componente internazionale. Il rafforzamento dei collegamenti aerei sta favorendo l’arrivo di turisti stranieri, soprattutto dai mercati europei.

A luglio l’Aeroporto internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini ha superato per il secondo mese consecutivo i 100mila passeggeri, con una crescita del 72% rispetto al 2025.

Il dato è sostenuto soprattutto dai flussi provenienti da Polonia e Germania, quest’ultima favorita anche dal nuovo collegamento con Colonia.

Record per l’aeroporto di Bologna

Anche l’Aeroporto Marconi di Bologna ha registrato un risultato record. A luglio sono transitati 1.136.375 passeggeri, con una crescita del 3% rispetto a luglio 2025.

Si tratta del miglior risultato mensile mai registrato dallo scalo bolognese.

Germania e Svizzera al primo posto per la spesa

La crescita del turismo internazionale emerge anche dai dati sulla spesa.

Secondo GeoSpending Insight, la piattaforma Mastercard che monitora gli acquisti effettuati dai turisti, nei primi sei mesi del 2026 Germania e Svizzera sono stati i principali mercati esteri per spesa turistica sulla Riviera.

La Germania rappresenta il 23,5% della spesa complessiva dei visitatori stranieri, seguita dalla Svizzera con l’11,6%. Seguono Austria (5,2%), Regno Unito (4,8%) e Paesi Bassi (4,3%).

Nel complesso, i mercati del Nord e del Centro Europa rappresentano oltre la metà della spesa turistica internazionale sulla Riviera.

De Pascale e Frisoni: “Una proposta sempre più internazionale”

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni sottolineano il buon andamento della stagione.

«Il Ferragosto conferma la forza dell’offerta turistica dell’Emilia-Romagna, dalla Riviera all’Appennino, e il buon andamento della stagione estiva dopo un luglio che ha fatto registrare risultati in miglioramento rispetto al 2025».

Secondo presidente e assessora, la crescita della componente internazionale, sostenuta anche dai collegamenti aerei, rappresenta uno degli elementi centrali della strategia turistica regionale.

La Regione guarda inoltre allo sviluppo del Terminal Crociere di Ravenna, considerato un ulteriore elemento per aumentare l’internazionalizzazione del territorio.

L’obiettivo indicato dalla Regione è prolungare la stagione turistica attraverso grandi eventi e una proposta sempre più accessibile e internazionale, aumentando non solo il numero dei visitatori ma anche il valore generato per imprese, lavoratori e territori.