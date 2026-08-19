Aggressione al bar Manzelli, l’intervento dei carabinieri

E’ successo poco dopo le 11.30 di questa mattina (mercoledì 19 agosto) al bar Manzelli in viale Roma a Cesenatico, quando una cliente del locale, dopo essere andata in escandescenza, ha aggredito la barista.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cesenatico per riportare la situazione alla calma.

Secondo quanto raccontato dalla barista, la donna era arrivata intorno alle 7.30 e aveva ordinato un caffè e uno spritz. “Non dava segnali di alterazione alcolica, quindi gliel’ho preparato”, racconta. La cliente si sarebbe poi accomodata da sola ai tavoli esterni del bar.

La situazione sarebbe però degenerata alcune ore dopo. “A un certo punto è andata in escandescenza, facendo cadere a terra tutto quello che era sul tavolo. Sono uscita e le ho detto di finirla, poi sono rientrata”.

Intorno alle 11.15, secondo il racconto della barista, la donna sarebbe tornata al bancone chiedendo di poter utilizzare il bagno. Dopo averle indicato dove si trovava, avrebbe afferrato dal bancone un vassoio robusto e lo avrebbe scagliato contro la barista. “Ho avuto la prontezza di schivarlo, altrimenti mi avrebbe ferito”, racconta la donna. Il rumore avrebbe richiamato l’attenzione del titolare del bar, che sarebbe intervenuto chiedendo alla cliente di lasciare il locale. A quel punto sarebbero iniziati insulti e minacce nei confronti della barista e del titolare.

La barista ha quindi chiamato i carabinieri, arrivati poco dopo al bar. Proprio in quel momento, secondo quanto riferito dalla donna aggredita, la cliente si sarebbe spostata tra i tavoli, iniziando a importunare un altro cliente e arrivando a dargli uno schiaffo.

“Stava nascendo un tafferuglio – racconta la barista – perché un amico della donna ne stava prendendo le difese e ha insultato anche i carabinieri”. I militari sono quindi intervenuti per sedare gli animi e riportare la situazione alla normalità.