Don Mirco Bianchi concelebrerà la Messa con Papa Leone XIV a Rimini

Sabato 22 agosto sarà una giornata storica per la Diocesi di Rimini, e don Mirco Bianchi ne sarà protagonista sull’altare. Il parroco di Villamarina e Gatteo Mare ha annunciato su Facebook che concelebrerà la Santa Messa con Papa Leone XIV, in visita pastorale a Rimini e San Marino.

Don Mirco Bianchi concelebrerà la Messa con il Papa

Il sacerdote romagnolo, dal 2013 alla guida delle comunità di Villamarina e Gatteo Mare, ha condiviso la notizia con un post che in poche ore ha raccolto centinaia di reazioni e decine di condivisioni: sabato sarà tra i concelebranti della Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV a Rimini.

Non è la prima volta che don Mirco fa parlare di sé attraverso i social. Negli anni si è fatto conoscere per iniziative come le dirette del rosario a mezzanotte, la chiesa aperta 24 ore su 24 e la messa trasmessa su maxischermo, guadagnandosi la fama di parroco “social” della Romagna. Più di recente, il sacerdote ha raccontato pubblicamente anche il percorso legato a una malattia oncologica che sta affrontando, condividendo con i fedeli riflessioni sulla fede e sulla vocazione.

Il programma della visita di Papa Leone XIV a Rimini

La giornata di sabato 22 agosto segna il ritorno di un Pontefice a Rimini a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II. Il programma prevede l’arrivo del Papa alla Fiera di Rimini nel primo pomeriggio, per l’intervento al Meeting per l’amicizia fra i popoli, seguito dal trasferimento in centro storico.

Alle 17.30 è previsto l’incontro con ammalati, disabili e persone in condizione di povertà nella Cattedrale di Rimini. La giornata si chiuderà alle 18.30 con la Santa Messa solenne nell’area del porto, tra piazzale Boscovich e la spiaggia libera, con benedizione finale estesa a tutta la Diocesi. Il congedo del Santo Padre, in elicottero, è atteso verso le 20.

Un’attesa che coinvolge tutta la Romagna

Da mesi la Diocesi di Rimini lavora alla macchina organizzativa dell’evento, con oltre 500 volontari coinvolti e decine di migliaia di persone attese al porto per la celebrazione finale. In questo contesto, la presenza di don Mirco Bianchi tra i concelebranti rappresenta un motivo di orgoglio anche per il territorio cesenate, legato al sacerdote dagli anni trascorsi come parroco e insegnante di religione nelle scuole di Cesenatico e San Giorgio.