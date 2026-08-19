Faber sulla spiaggia di Cesenatico

Si rinnova quello che è ormai un appuntamento estivo fisso, nel mese agosto, a Cesenatico Ponente: domenica 23 agosto tornano al Bagno PT – Paradiso Terrestre n. 92, gli Artenovecento con il loro omaggio a Fabrizio De André.
Gli Artenovecento, che da più di vent’anni propongono le canzoni del cantautore genovese con concerti in piazze, locali e teatri, eseguiranno dalle 18.15 una scaletta di brani molto noti come Andrea, Creuza de ma, Via del Campo, Bocca di rosa, Volta la carta, qualche altra chicca più particolare dedicata agli appassionati, e anche quella che i componenti del gruppo definiscono una “sorpresa dovuta”. Dunque, il meglio del repertorio di De André, dai successi più celebri alle rarità, in un concerto sulla spiaggia romagnola, “all’ombra dell’ultimo sole”, per citare Faber.
Il gruppo si esibirà al PT in quartetto acustico, con Matteo Peraccini, voce e chitarre; Emiliano Ceredi, chitarre, bouzouki, percussioni, voce; Gioele Sindona, violino, nyckelharpa, voce; Claudia Stambazzi, flauti e voce.
Il menu della serata, come oramai da tradizione al PT, non prevede solo la musica ma anche un’ottima cena, che verrà servita a partire dalle 20.00 circa, al termine del concerto: l’immancabile e succulenta paella preparata da Macio, preceduta da un antipasto di salsiccia e fagioli, il tutto accompagnato da sangria per tutti.
È richiesta la prenotazione al tel. 331 7578602 entro il 21 agosto.