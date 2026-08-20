Guida due anni con una patente egiziana contraffatta: denunciato 23enne a Cesena

Cesena, guida per due anni con una patente egiziana contraffatta: denunciato un 23enne

Un 23enne straniero è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Forlì-Cesena con l’accusa di falsità materiale e guida senza patente. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe utilizzato una patente egiziana contraffatta per circolare in moto nel territorio cesenate.

L’episodio nasce da un controllo effettuato alla fine di giugno dal Commissariato di Cesena. Il ragazzo, fermato mentre era alla guida di una moto, aveva mostrato una patente egiziana che non risultava valida per i motoveicoli e che era inoltre priva della necessaria traduzione in italiano.

Gli approfondimenti della Sezione speciale della Polizia Stradale del C.A.P.S. di Cesena hanno poi evidenziato che il giovane era già stato sanzionato due volte, in meno di due anni, per la medesima condotta. Rintracciato per la notifica della denuncia, avrebbe nuovamente esibito lo stesso documento.

Il confronto con i modelli originali e l’esame tramite lampada a ultravioletti avrebbero consentito agli agenti di accertare la non genuinità della patente, immediatamente sequestrata. Il 23enne dovrà ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria anche dell’ipotesi di contraffazione del documento.

Come precisato dalla Polizia, si tratta di contestazioni ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria: il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità penale potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva.