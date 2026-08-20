Cesenatico, il progetto per una nuova casa protetta per anziani da 90 posti

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha affidato al consigliere di maggioranza della lista Cesenatico Civica, Mauro Bernieri, una delega specifica per lavorare alla realizzazione di una nuova casa protetta per anziani sul territorio comunale.

Un progetto che punta ad aumentare significativamente i posti disponibili per le persone anziane e a rispondere a una domanda che è particolarmente elevata.

Un progetto al primo punto del programma

“È il primo punto del programma di mandato della lista civica – spiega Bernieri – e un punto fondamentale del programma di mandato della coalizione”.

Il consigliere ha già avviato una serie di incontri con tecnici e architetti, sia a Cesenatico sia fuori Regione, per individuare una soluzione concreta e sostenibile per la realizzazione della nuova struttura residenziale per anziani.

L’ipotesi iniziale dell’amministrazione prevedeva l’acquisto di una colonia dismessa, ma i costi dell’operazione si sarebbero rivelati troppo elevati.

Il primo bando è andato deserto

Successivamente l’amministrazione comunale aveva pubblicato un bando per individuare un’area, anche agricola, sulla quale procedere con un eventuale cambio di destinazione d’uso motivato dall’interesse pubblico e realizzare la nuova casa protetta per anziani. Il bando, però, è andato deserto.

Ora il Comune sta lavorando a una nuova soluzione, che prevede la possibilità di mettere in permuta parte dell’area occupata dall’attuale casa protetta di viale Magrini.

In permuta un’area da circa 2 milioni di euro

L’area dell’attuale struttura avrebbe un valore stimato di circa 2 milioni di euro. “Ora stiamo lavorando a un altro bando mettendo in permuta parte dell’area dell’attuale casa protetta in viale Magrini. Si tratta di un’area che ha un valore di circa 2 milioni di euro. In questo modo abbassiamo i costi per un eventuale imprenditore che fosse interessato”, spiega Bernieri.

L’obiettivo è arrivare alla pubblicazione del nuovo bando entro la fine del mandato dell’amministrazione Gozzoli.