Il Conte Biagio live all’Approdo Mediterraneo

Nel 2020 ha pubblicato i singoli “Università”, “Sigaretta” e “Le Stelle”. Due anni più tardi è arrivato “Spunta Blu”, brano che ha anticipato l’album “Università”, presentato in anteprima nel 2022 al mare culturale urbano di Milano.

Classe 1989, Biagio Conte ha scelto il nome d’arte Il Conte Biagio per il suo percorso da cantautore, caratterizzato da sonorità pop e da una dimensione live maturata in oltre 200 concerti in tutta Italia.

Il Conte Biagio costruisce le sue canzoni attorno a storie personali, relazioni, luoghi e stati d’animo. La sua scrittura attraversa ironia e romanticismo, con un linguaggio diretto che punta a trasformare esperienze comuni in racconti musicali.

Sabato 22 agosto, alle 21, Il Conte Biagio salirà sul palco dell’Approdo Mediterraneo, in Piazzale Comandini 16a. Il concerto, a ingresso libero, porterà dal vivo il repertorio del cantautore Biagio Conte, artista originario di Palomonte, in provincia di Salerno, e residente a Milano.

Dai concerti segreti al “Piano Bar Tour”

Nel 2021 l’artista ha realizzato un secret tour nei locali milanesi, mantenendo riservate fino all’ultimo le sedi delle esibizioni. Negli anni ha inoltre partecipato a festival e rassegne come Villa Ada a Roma, Wow al Circolo Magnolia di Milano, Upload di Bolzano, MEI di Faenza, Culture Club all’Arci Bellezza e Milk! al Rock’n’Roll di Milano.

Tra le esperienze più recenti figurano l’apertura del concerto di Tananai al Meeting del Mare, quella per il tour europeo di Will & The People al Biko di Milano e la partecipazione al SUQ di Ragusa. Nel novembre 2023 ha pubblicato “Ancora un po’”, “Veronica” e “Non sembra Milano”.

Il 12 gennaio 2024 è uscito “Piano Bar”, quarto album in studio dell’artista, presentato con uno showcase al Bar Cuore di Milano. Dal 15 febbraio, con partenza dall’Alcazar di Roma, Il Conte Biagio ha portato il progetto in tournée con oltre venti date, toccando tra le altre Bologna, Taranto, Latina, Torino, Palmi, Salerno e Milano.

L’11 novembre 2024 ha aperto a Milano, al Detune, il concerto di Francesco Bianconi dei Baustelle. Ora l’appuntamento è all’Approdo Mediterraneo, per una serata dal vivo a ingresso libero. Per info e prenotazioni 348 8532835