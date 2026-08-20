Lupo a Riccione: disposta la chiusura di tre parchi

Ripetuti avvistamenti di un lupo a Riccione, hanno fatto scattare la chiusura notturna di tre parchi della città.
Il provvedimento, nella specie, è entrato in vigore il 19 agosto e sarà valido sino al 3 settembre e riguarda i seguenti parchi: parco della Resistenza, quello degli Olivetani e il Chico Mendes.
La chiusura delle aree verdi serve anche a mettere in sicurezza le persone durante le operazioni di allontanamento dell’animale da parte del servizio faunistico regionale.
Le segnalazioni arrivate nelle ultime due settimane indicano la presenza di un lupo nell’area compresa tra il vecchio cimitero, il polo scolastico di via Einaudi e il quartiere Centro studi.
Da quanto riferiscono alcuni testimoni, il lupo sarebbe evidentemente malnutrito.
Foto di repertorio.