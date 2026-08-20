Lupo a Riccione: disposta la chiusura di tre parchi

Ripetuti avvistamenti di un lupo a Riccione, hanno fatto scattare la chiusura notturna di tre parchi della città.

Il provvedimento, nella specie, è entrato in vigore il 19 agosto e sarà valido sino al 3 settembre e riguarda i seguenti parchi: parco della Resistenza, quello degli Olivetani e il Chico Mendes.

La chiusura delle aree verdi serve anche a mettere in sicurezza le persone durante le operazioni di allontanamento dell’animale da parte del servizio faunistico regionale.