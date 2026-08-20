Maltempo, Cesenatico in zona gialla per temporali e vento

Nuova allerta meteo per la Regione

Allerta gialla su tutta la regione per venerdì 21 agosto per 24 ore. La zona di Cesenatico è interessata da potenziali temporali e vento dalla mezzanotte tra giovedì e venerdì. Nel documento diramato dalla Regione, dipartimento di Protezione Civile, si legge che sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, già a partire dalle prime ore della notte, mentre un intenso flusso sud-occidentale determinerà un aumento della ventilazione sulle zone del crinale appenninico e sulla Romagna, con venti di burrasca moderata (62-74 km/h), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. Le intense precipitazioni previste possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, in particolare nei corsi d’acqua del settore occidentale, oltre a quelli nelle zone interessate dai temporali.

Consigli utili

I consigli utili sono sempre gli stessi. Si raccomanda di non parcheggiare l’auto nelle immediate prossimità di alberi e adottare tutte le misure per evitare dispiaceri. È la terza allerta che viene diramata in meno di una settimana. Questo, forse, per il livello di attenzione in merito alle potenziali ripercussioni del meteo che è portato “riequilibrare” il caldo umido degli ultimi mesi anche con effetti imprevedibili.