Sterpaglie in fiamme illuminano un tratto di Statale

Fiamme alte e fumo

Un tratto di Statale compreso tra l’uscita di Sala e Valverde è stata interessata da un incendio di sterpaglie. Si estendeva per circa 40 metri e le fiamme erano alte e accompagnate da una spessa coltre di fumo. Le lingue di fuoco erano vicine al lato della carreggiata in direzione Rimini e un tratto ha subìto la chiusura di una corsia per motivi di sicurezza e per permettere l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Cesenatico.

Le sterpaglie a fuoco

Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 23 e sono state facilmente spente dal 115. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale. Gli incendi come questo purtroppo sono un evento che capita non di rado. Tra i complici ci sono i lunghi periodi di siccità e le sterpaglie secche che di certo non mancano ai margini delle arterie. Basta appena un mozzicone di sigaretta lanciato con non curanza per innescare una fiamma che si propaga facilmente.

Foto d’apertura tratta da instagram