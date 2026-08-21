Barrocci Festival 2026: il programma a Sant’Angelo

Barrocci Festival 2026, undici giorni di musica e spettacolo a Sant’Angelo di Gatteo

Dal 17 al 29 settembre Sant’Angelo di Gatteo ospiterà la sedicesima edizione del Barrocci Festival. La manifestazione, nata nel 2010 come festa parrocchiale, porterà nella piccola frazione del Comune di Gatteo concerti, comicità, iniziative per famiglie e il tradizionale Palio dei Barrocci. In cartellone Raf, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Paolo Ruffini, Marta e Gianluca, Marco Ligabue e numerosi appuntamenti a ingresso libero.

Il cartellone tra grandi nomi e appuntamenti gratuiti

L’edizione 2026 è organizzata dall’Associazione Il Barroccio di San Michele, con la direzione artistica di Massimo Pari e il lavoro del comitato organizzatore e dei volontari. Il programma attraverserà undici giornate, alternando concerti, tribute band, comicità e proposte rivolte ai più giovani.

Il via è fissato per giovedì 17 settembre con la Revolution Band, mentre venerdì 18 sarà la volta degli Jovanotte, tribute band dedicata a Jovanotti. Sabato 19 settembre Michele Zarrillo proporrà il concerto “Cinque giorni”, seguito dall’esibizione dei Pop Deluxe con Cristina Di Pietro.

Domenica 20 settembre arriverà Raf, tra i protagonisti principali della rassegna. L’artista presenterà uno spettacolo che attraversa oltre quarant’anni di carriera, dai brani storici come Self Control, Cosa resterà degli anni ’80 e Infinito alle canzoni più recenti. Lunedì 21 settembre toccherà a Marco Ligabue, impegnato con il suo Festa di Piazza Live Tour.

Ruffini, Orietta Berti e Marta e Gianluca

Dopo la pausa di metà settimana, il festival riprenderà giovedì 24 settembre con Paolo Ruffini e lo spettacolo Il Babysitter – Quando sarai piccolo capirai. Attore, regista e conduttore televisivo, Ruffini porterà in scena un format che mescola comicità, improvvisazione e riflessioni sul confronto fra generazioni.

Venerdì 25 settembre la piazza ospiterà “Voglio Tornare negli Anni ’90”, format musicale e di animazione dedicato alle hit del decennio. Il fine settimana proseguirà sabato 26 con Orietta Berti e, a seguire, con la OxxxA Live Band.

Domenica 27 settembre il pomeriggio sarà riservato a K-POP Mania, mentre in serata salirà sul palco la cantante romagnola Denise Battaglia. Lunedì 28 settembre spazio alla comicità di Marta e Gianluca Show, duo noto al pubblico del web e del teatro.

La chiusura, martedì 29 settembre, sarà affidata al Palio dei Barrocci, appuntamento identitario della manifestazione, seguito dallo spettacolo pirotecnico finale.