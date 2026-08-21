Scontro tra due mezzi a Cesena, grave una donna di 53 anni

Grave incidente stradale questa mattina (venerdì 21 agosto), intorno alle 7.45, all’incrocio tra via Torino e via della Larga, lungo la direttrice verso Martorano e Pievesestina. Nello scontro sono rimasti coinvolti un motociclo Fantic 125, condotto da un ragazzo di 18 anni, e un ciclomotore Aprilia 50, alla guida del quale si trovava una donna di 53 anni.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Cesena e gli operatori del 118. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al Pronto soccorso.

Le condizioni della 53enne sono apparse subito particolarmente gravi: la donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso e intubata. Anche il giovane motociclista è stato trasferito in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio della Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi stavano percorrendo via Torino nella stessa direzione, verso Martorano e Pievesestina, quando sono entrati in collisione in prossimità dell’intersezione con via della Larga.

Tra le ipotesi considerate dagli agenti c’è quella che il motociclo stesse effettuando un sorpasso proprio mentre il ciclomotore avrebbe iniziato la manovra di svolta verso via della Larga.

Saranno gli accertamenti del Comando a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Senso unico alternato per i rilievi

A seguito dello scontro, la circolazione nella zona è stata temporaneamente regolata con un senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia locale.