Spazio Pantani a Cesenatico: la sicurezza stradale nel nome del Pirata

Nel segno del rispetto Ci sono luoghi capaci di diventare veri e propri spazi dell’anima. Lo Spazio Pantani di Cesenatico è uno di questi: il punto di riferimento dove il mito di Marco Pantani continua a vivere attraverso cimeli, ricordi e le tappe di una carriera straordinaria. Il Pirata non è stato solo uno dei più grandi campioni della storia del ciclismo, ma un atleta capace di entrare nel cuore delle persone grazie al suo coraggio, alla sua fragilità, e alle sue imprese grandiose. Oggi il nome di Marco Pantani si lega, anche, a un messaggio fondamentale: il rispetto e la sicurezza dei ciclisti sulla strada. E’ in questo contesto che si inserisce l’iniziativa promossa da Antonio Cortese dell’associazione Io Rispetto il Ciclista, impegnata da anni nella sensibilizzazione per la tutela di chi pedala.

I cartelli Salva Ciclisti a Cesenatico: l’incontro con il sindaco Gozzoli Grazie alla mediazione di Andrea Agostini (UAE Team Emirates), Antonio Cortese ha incontrato il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. Il confronto ha portato ad un traguardo concreto: l’approvazione per l’installazione in città dei cartelli informativi “Salva Ciclisti” . Questi dispositivi visivi ricordano agli automobilisti l’importanza di mantenere le distanze di sicurezza e rispettare chi è in bicicletta. L’iniziativa assume un valore simbolico unico a Cesenatico, terra della storica Granfondo Nove Colli e casa del Pirata, trasformando il ricordo del campione in un’azione concreta per la prevenzione degli incidenti stradali.

Un dono per lo Spazio Pantani: la maglia del CC Canturino A coronamento dell’incontro, Cortese ha donato allo Spazio Pantani un cimelio speciale: la maglia del CC Canturino , squadra con cui ha mosso i primi passi sui pedali. Un gesto che unisce passione, fatica e valori condivisi, arricchendo il museo di un nuovo simbolo legato alla cultura del ciclismo pulito e sicuro.

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