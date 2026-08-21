Tentato scippo in piazza Pisacane

Tentato scippo nella mattinata di mercoledì 19 agosto in piazza Pisacane a Cesenatico, dove un uomo di circa 70 anni è stato avvicinato da alcuni malviventi mentre era in bicicletta. L’uomo non ha perso né i soldi né i documenti, ma nella caduta provocata dal tentativo di scippo ha riportato diverse escoriazioni.

L’uomo diretto alle Poste con soldi e documenti

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava raggiungendo l’ufficio postale di piazza Pisacane in sella alla sua bicicletta. Aveva con sé una busta contenente denaro e alcuni documenti.

Proprio mentre si trovava in piazza sarebbe stato avvicinato da alcune persone che avrebbero tentato di strappargli la busta. Il tentativo, però, non è andato a buon fine: i malviventi non sono riusciti a portargli via nulla.

Nella concitazione, tuttavia, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla bicicletta, riportando diverse escoriazioni.

Il problema delle telecamere

Il caso presenta però un ulteriore elemento: quando l’uomo si è recato a sporgere denuncia, avrebbe scoperto che le telecamere di videosorveglianza presenti in piazza Pisacane non avevano registrato il tentato scippo. Un elemento che rende più difficile ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.