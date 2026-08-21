Weekend in Romagna: gli eventi dal 21 al 23 agosto

È un weekend ricco di appuntamenti quello di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 agosto tra Cesenatico, Gatteo, Cesena e Cervia. Musica, spettacoli, sport, iniziative per famiglie, tradizioni romagnole e appuntamenti culturali: ecco alcuni degli eventi da segnare in agenda.

Venerdì 21 agosto: musica, sport e tradizioni

A Cesenatico il weekend parte con diversi appuntamenti. Alle 16 Atlantica ospita il concerto di Lorenzo Salvetti, vincitore dell’ultima edizione di Amici.

In serata torna invece la Baracca Run, corsa non competitiva organizzata da Eat & Fit Cesenatico. Il ritrovo è alle 20.30 al Bodeguilla di viale Carducci, mentre la partenza è fissata alle 21. Un’iniziativa pensata più per stare insieme che per gareggiare, senza cronometro e classifiche.

Sempre venerdì, dalle 18, la Vena Mazzarini ospita una nuova serata di Lalla Palooza, tra musica, intrattenimento e iniziative lungo uno degli angoli più caratteristici della città.

A Gatteo Mare, invece, alle 19.30 in Piazza della Libertà torna Cantarelle in Piazza, con le tradizionali frittelle dolci romagnole. Alle 21.30, nella stessa piazza, spazio a Canzoni e Sorrisi, spettacolo comico-musicale con Sergio Casabianca & Montesi.

A Cesena, alle 21, all’Abbazia di Santa Maria del Monte è in programma “Echi di Eco – Il nome della rosa (e non solo)”, nell’ambito della rassegna I Suoni dello Spirito. Alle 21.15, invece, all’arena estiva San Biagio è prevista la proiezione di Sirāt di Óliver Laxe.

A Cervia entra nel vivo la 40ª edizione di “Una settimana dolce come il miele”. In Piazzetta Pisacane, dalle 21.30, sono previste lettura e laboratorio per bambini sul mondo delle api, seguiti alle 22.30 da un appuntamento dedicato a come riconoscere il miele.

Sempre a Cervia, dalle 21, in Piazza Unità a Pinarella c’è il White Party, con salsa, bachata, musica e spettacolo. A Pinarella, in viale Mezzanotte, dalle 19, arriva inoltre il curioso Summer Christmas, con mercatini, animazione, musica e Babbo Natale in versione estiva.

Sabato 22 agosto: sport, musica e miele

A Cesenatico la Piazzetta del Monte ospita la Coppa del Monte, torneo amatoriale di ping pong. Alle 15 parte il torneo giovanile, riservato ai nati dal 2011 in poi, mentre alle 20.30 prende il via il torneo Open, aperto a tutte le età.

A Gatteo Mare, alle 21.30 all’Arena Rubicone, è in programma Goodbye Tribute Pooh, omaggio alla storica band italiana con Luca Bergamini.

A Cesena, il Chiostro di San Francesco ospita alle 21 “Il Piccolo Principe”, appuntamento dell’Emilia Romagna Festival. In contemporanea, alle 21.15, l’arena estiva san Biagio propone Primavera di Damiano Michieletto.

A Cervia, Piazza Garibaldi ospita la seconda serata di Una settimana dolce come il miele. Dalle 18 spazio al mercatino dei mieli, delle erbe, dei prodotti tipici e dell’artigianato.

Sempre a Cervia continua il DID MiMa Summer Edition, quattro giornate di danza ai Magazzini del Sale con lezioni di classico, moderno, contemporaneo e hip hop affidate a professionisti della scena nazionale e internazionale.

Domenica 23 agosto: il Ju Ju Memorial chiude il weekend

A Cesenatico l’appuntamento principale della domenica è il Ju Ju Memorial, che torna in Piazza Spose dei Marinai alle 21. La serata, dedicata alla memoria di Giulio Capiozzo, vedrà tra i protagonisti Tullio De Piscopo, insieme a diverse formazioni impegnate in un programma tra blues, soul, jazz e improvvisazione. L’ingresso è gratuito.

Sempre a Cesenatico, al Bagno Bahama Village 8 di Valverde, è previsto un dj set con Fabrizio Corona come special guest.

Infine si rinnova quello che è ormai un appuntamento estivo fisso, nel mese agosto, a Cesenatico Ponente: domenica 23 agosto (ore 18.15) tornano al Bagno PT – Paradiso Terrestre n. 92, gli Artenovecento con il loro omaggio a Fabrizio De André.

A Cervia, per chi ama alzarsi presto, alle 6.30 dal Circolo Nautico Amici della Vela parte la Levata all’alba, la veleggiata al levar del sole giunta alla decima edizione.

Sempre domenica, sulla spiaggia di Tagliata, alle 6 è in programma un concerto all’alba nella Riviera dei Pini. Prosegue inoltre il DID MiMa Summer Edition, mentre tra Cervia e Milano Marittima continua il torneo di Tennis in Bianco & Legno.