Sotto il mare Adriatico un mondo scomparso: qui vivevano i nostri antenati preistorici

I paesaggi sommersi dell’Alto Adriatico: un mondo preistorico ritrovato sotto le acque

Un nuovo studio internazionale ha ricostruito gli antichi paesaggi costieri dell’Alto Adriatico, oggi sommersi, che tra 9000 e 4000 anni fa ospitarono comunità di cacciatori-raccoglitori e delle prime società agricole.

Lo studio e i protagonisti

La ricerca è frutto della collaborazione tra l’Università di Southampton e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs), ed è firmata come primo autore da Samuele Ongaro, dottorando a Southampton. Tra le coautrici figura anche Federica Donda, geologa marina della sezione di Geofisica dell’Ogs, che ha sottolineato come i fondali marini siano parte integrante del patrimonio archeologico e non possano essere ignorati studiando solo la terraferma.

Come è stata ricostruita la paleogeografia

Il team ha combinato dati già esistenti, ricavati dall’analisi di carote di sedimento, con nuovi rilevamenti geofisici ad alta risoluzione acquisiti dall’Ogs. Attraverso l’identificazione dei diversi ambienti deposizionali e la creazione di modelli di inondazione, i ricercatori hanno potuto ricostruire non solo la distribuzione spaziale di questi paesaggi scomparsi, ma anche la loro evoluzione nel tempo. Le ricostruzioni hanno rivelato diverse generazioni di barriere costiere – accumuli sabbiosi paralleli alla costa che fungevano da argine naturale – insieme a retro-barriere paludose, lagune, paludi e sistemi deltizi.