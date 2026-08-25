Cesenatico, asta immobile comunale: aggiudicato a 163mila euro

Cesenatico, l’asta per l’immobile comunale di via dei Mille si chiude a 163mila euro

Sei offerte per l’immobile di via dei Mille

Il Comune di Cesenatico ha aperto oggi, 25 agosto, le buste relative al bando per la vendita di un immobile di proprietà comunale situato in via dei Mille 160. A contendersi l’appartamento sono state sei diverse offerte, a fronte di una base d’asta fissata in 100.000 euro.

Ad aggiudicarsi l’immobile è la società Gest Hotel srl, che ha presentato l’offerta più alta: 163.000 euro, oltre 60mila euro in più rispetto al valore di partenza.

Le caratteristiche dell’immobile

Si tratta di un fabbricato autonomo posto al piano terra, in precedenza destinato a edilizia residenziale pubblica. La struttura è composta da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere da letto, bagno, wc e ripostiglio.

Dove andranno i fondi

Come previsto dalla normativa, la somma ricavata dalla vendita non resterà in un capitolo generico di bilancio: l’amministrazione comunale la destinerà alla manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio, un capitolo su cui i Comuni intervengono spesso proprio attraverso la dismissione di immobili non più strategici per l’ente.