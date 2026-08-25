“Cecchino” in vacanza a Cesenatico stende un gabbiano

“Cecchino in vacanza” uccide un gabbiano

Spara ad un gabbiano dal terrazzo dell’hotel e lo uccide. Scattano i controlli della Polizia tra le strutture ricettive in zona Ponente. Il fatto è accaduto oggi, martedì, quando un ospite di un hotel, probabilmente infastidito dalla sveglia petulante di un gabbiano, ha pensato di scegliere la terapia d’urto. Dalle prime indiscrezioni avrebbe usato un’arma ad aria compressa con la quale ha steso il volatile. Le forze dell’ordine sono quindi al lavoro per capire chi si sia macchiato del gesto e perché avesse con sé un’arma in grado di uccidere un volatile a distanza.

Specie protetta

Il gabbiano reale è uno degli uccelli marini più grandi e diffusi d’Italia e del Mediterraneo. Conosciuto per la sua straordinaria adattabilità, negli ultimi decenni ha colonizzato non solo le coste, ma anche laghi, campagne e grandi centri urbani. Il Gabbiano Reale è una specie protetta, ma con precisazioni importanti sul suo status. È considerato una specie particolarmente protetta ai sensi della Legge nazionale n. 157/92 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Questo significa che non è cacciabile (l’Italia non rientra tra i paesi UE che ne autorizzano il prelievo venatorio) ed è vietato catturarlo, ucciderlo o distruggere intenzionalmente i suoi nidi e le sue uova. Nonostante sia protetto dalla legge italiana, lo stato di salute della popolazione è eccellente. A livello globale e nazionale gode di un trend demografico in forte crescita.

Gabbiano ferisce un uomo

Nei mesi scorsi vi avevamo raccontato la disavventura di un cittadino che era passato per il cortile interno el comune. Lì però era caduto un piccolo di gabbiano che veniva difeso dalla mamma al punto da aggredire l’ignaro passante. A questo link la notizia.