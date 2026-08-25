Cesenatico: rifiuti abbandonati, cestini non svuotati: la segnalazione

E’ arrivata in redazione una segnalazione in merito allo stato in cui versano alcune strade di Cesenatico, in particolare di alcune zone centrali della città.
Di seguito la segnalazione: «Vorrei segnalare, come d’altronde capita da qualche anno, la situazione di pulizia delle strade (cestini non svuotati con i rifiuti abbandonati vicino) e soprattutto il degrado in cui versano i cassonetti dell’immondizia dappertutto ma soprattutto nella zona della piazzetta delle Conserve che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di Cesenatico: sporchi, rotti e puzzolenti».
Foto di apertura dell’ articolo, d’archivio.