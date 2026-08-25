Notizie

Cesenatico: rifiuti abbandonati, cestini non svuotati: la segnalazione

Redazione25 Agosto 2026
rifiuti

E’ arrivata in redazione una segnalazione in merito allo stato in cui versano alcune strade di Cesenatico, in particolare di alcune zone centrali della città.

Di seguito la segnalazione: «Vorrei segnalare, come d’altronde capita da qualche anno, la situazione di pulizia delle strade (cestini non svuotati con i rifiuti abbandonati vicino) e soprattutto il degrado in cui versano i cassonetti dell’immondizia dappertutto ma soprattutto nella zona della piazzetta delle Conserve che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di Cesenatico: sporchi, rotti e puzzolenti».

Foto di apertura dell’ articolo, d’archivio.

Unisciti al nostro canale Whatsapp

Tags:

Share