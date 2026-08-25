Houdini Righini e Alessandro Ragazzo live a Cesenatico

Houdini Righini e Alessandro Ragazzo in concerto

Sabato 29 agosto, alle 21, l’Approdo Mediterraneo di Cesenatico ospiterà il live di Houdini Righini e Alessandro Ragazzo. L’appuntamento, a ingresso libero e metterà insieme due percorsi d’autore diversi per origine e linguaggio, ma accomunati dall’attenzione alla scrittura e alla dimensione narrativa della canzone.

Houdini Righini, riminese, porta sul palco un’attività che attraversa musica, teatro, giornalismo, recitazione, regia e performing art. Alessandro Ragazzo, cantautore e chitarrista veneziano, arriverà invece forte del disco d’esordio Tutte le nostre città, pubblicato nel 2025, e di una lunga stagione di concerti e collaborazioni.

Due scritture, tra canzone e immaginario

La proposta di Houdini Righini si muove tra canzone d’autore, pop, wave ed elettronica. Nei suoi lavori convivono una scrittura tradizionale e un approccio più fotografico e narrativo, con atmosfere che possono farsi morbide oppure più nette e spigolose.

La sua attività musicale procede accanto a esperienze in altri linguaggi artistici. È inoltre imminente la pubblicazione di un nuovo disco per Ribéss Records, realizzato all’Ondeleone Studio insieme a Franco Naddei, Marco Pandolfini e Alessandro Ciuffetti.

Per Righini, la musica resta il punto centrale di un percorso costruito tra parole, dischi e palcoscenici. Un’idea riassunta anche dalla citazione di Kurt Cobain che accompagna la sua biografia: “It’s all in the music man! It’s all in the music…”.

Il viaggio musicale di Alessandro Ragazzo

Alessandro Ragazzo ha costruito la propria identità artistica tra la provincia veneziana e un immaginario più intimo, romantico e visionario. Dopo gli studi di musica classica, la laurea in Chitarra Jazz al Conservatorio di Venezia e il biennio a Officina Pasolini, ha trovato nella canzone la sintesi dei suoi riferimenti.

Il suo mondo sonoro guarda al cinema, alle colonne sonore e alla tradizione cantautorale, senza rinunciare alle influenze alternative anglosassoni. Con Rokovoko Records ha collaborato alla scrittura di brani e musiche per film e serie televisive, tra cui Per Elisa – Il caso Claps e Noi Siamo Leggenda.

Nel 2020 ha pubblicato l’EP Ricordi?. Il videoclip di Domani è stato selezionato dal MEI tra i 45 migliori video dell’anno e ha vinto il concorso Artefici del nostro tempo della Biennale di Venezia.

Dal Premio Bindi ai palchi italiani

Negli ultimi anni Ragazzo ha condiviso il palco con Eugenio Finardi, Giorgio Poi, Galeffi, Generic Animal, Matt Elliott, Hugo Race, L.A. Salami, Alberto Ferrari e La Municipal. Ha inoltre aperto alcune date del tour Catartica 2024dei Marlene Kuntz e, tra ottobre e dicembre 2024, tutte le 27 date del tour di Discoverland con la partecipazione di Niccolò Fabi.

Nell’autunno del 2025 il cantautore è stato ospite di Propaganda Live su La7, esibendosi con l’orchestra, e ha aperto due date del tour Amuri Luci di Carmen Consoli.

L’ingresso al concerto del 29 agosto è libero.