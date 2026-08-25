È morto Walter Rocchi, storico assessore di Cesenatico

Tra le opere realizzate durante gli anni del suo impegno amministrativo ci sono le porte vinciane , i Giardini al Mare e il cavalcavia di Ponente , oltre a numerosi altri interventi e opere pubbliche.

Rocchi, nato nel 1939, è stato uno storico esponente politico prima del PCI e successivamente dei Comunisti Italiani . Ha ricoperto l’incarico di assessore ai lavori pubblici nelle Giunte Zoffoli e Panzavolta , lasciando il proprio contributo in numerosi interventi che hanno segnato la trasformazione di Cesenatico.

Si è spento oggi (martedì 25 agosto), all’età di 87 anni, Walter Rocchi , storico assessore ai lavori pubblici del Comune di Cesenatico e figura profondamente legata alla città.

Il ricordo del sindaco Matteo Gozzoli

A ricordarlo è il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, che ha sottolineato il rapporto di confronto mantenuto negli anni con l’ex assessore. “Walter in questi anni non ha mai smesso di pensare alla sua città e ho avuto spesso la fortuna di confrontarmi con lui sui cantieri e le varie opere. È stato sempre un privilegio ascoltare il suo punto di vista”.

Gozzoli ha quindi espresso, a nome personale e dell’amministrazione comunale, le condoglianze alla famiglia: “Condoglianze a tutta la sua famiglia da parte mia e dell’amministrazione comunale. Ciao Walter!”.