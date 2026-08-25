Nuovo pulmino per G.R.D. Cesena: inaugurazione a Longiano

Longiano, il progetto dell’associazione G.R.D. (Genitori Ragazzi Down di Cesena ODV) è diventato una splendida realtà. Nel pomeriggio di domenica 23 agosto, gli spazi della parrocchia di Badia di Longiano hanno ospitato l’inaugurazione ufficiale del nuovo pulmino destinato al trasporto dei ragazzi. Il mezzo è stato acquistato anche grazie al contributo di RomagnaBanca nell’ambito del progetto di crowdfunding “Insieme si cresce”.

La campagna, intitolata “TOGETHER, TO GET THERE: per arrivare da qualche parte bisogna essere insieme!”, ha registrato un’adesione straordinaria. Con il supporto di 137 sostenitori, la raccolta fondi ha raggiunto e superato il traguardo, chiudendo al 173% dell’obiettivo iniziale.

L’iniziativa è nata per rispondere a una necessità logistica sempre più pressante per la realtà cesenate. Come evidenziato dall’associazione, la crescita delle attività e il maggior numero di ragazzi coinvolti avevano reso ormai insufficienti i veicoli privati messi a disposizione da educatori e volontari. L’urgenza si è così trasformata in un’opportunità di coinvolgimento per l’intero territorio.

“Quella che era partita come una raccolta fondi è diventata qualcosa di molto più grande”

hanno commentato i referenti della G.R.D., sottolineando il valore della rete di persone, famiglie, associazioni e aziende che hanno supportato la causa. I numeri raggiunti testimoniano non solo la generosità, ma anche la forza di una comunità capace di unirsi attorno a un traguardo condiviso.

Il pomeriggio di domenica si è svolto all’insegna della festa, tra musica e un buffet, celebrando l’arrivo di un mezzo che renderà più semplici e accessibili le uscite e le attività quotidiane dei ragazzi. Il traguardo della G.R.D. rappresenta inoltre un successo per “Insieme si cresce”, l’iniziativa di RomagnaBanca in collaborazione con la piattaforma Ideaginger.it. Visti gli ottimi risultati, la banca di credito cooperativo ha già annunciato la prossima edizione del bando per il mese di dicembre, offrendo nuove opportunità di crescita e supporto alle realtà locali.