Sant’Angelo Live, Fuoritempo in piazza

Sant’Angelo Live, i Fuoritempo in piazza con le cantarelle romagnole
Mercoledì 26 agosto, alle 21, Piazza Fracassi a Sant’Angelo di Gatteo ospiterà i Fuoritempo, cover band dedicata ai grandi successi del beat italiano degli anni Sessanta e Settanta. L’appuntamento rientra nella rassegna estiva Sant’Angelo Live, promossa dal Comune di Gatteo.
Musica e tradizione
La serata sarà accompagnata dalle cantarelle, frittelle dolci della tradizione romagnola, che l’Associazione Vitainsieme offrirà al pubblico.
L’ingresso è libero. La rassegna proseguirà mercoledì 2 settembre con i Margò, cover band che proporrà musica dance dagli anni Ottanta ai Duemila. Per informazioni: Biblioteca G. Ceccarelli, 0541 932377, e URP, 0541 935521.