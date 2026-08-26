Cesenatico, scontro tra bici e auto in via Mazzini

Grave incidente nel pomeriggio di oggi (mercoledì 26 agosto) a Cesenatico. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15.30 in via Mazzini, all’altezza dell’Osteria del Sole, e ha coinvolto un ciclista e un’automobile.

Secondo una prima ricostruzione, un furgone stava percorrendo via Mazzini in direzione da Cervia verso Cesenatico e si è fermato per effettuare una svolta a sinistra. Alle sue spalle procedeva una bicicletta.

Il ciclista supera il furgone e si scontra con un’auto

Il ciclista avrebbe quindi superato il furgone sulla sinistra. Proprio in quel momento, dalla direzione opposta, sarebbe arrivata un’automobile. La bicicletta e la vettura sono quindi entrate in collisione.

Diverse fratture e ferite per il ciclista

Ad avere la peggio è stato il ciclista, che ha riportato diverse fratture, escoriazioni e ferite, alcune delle quali probabilmente provocate dai frammenti di vetro dell’automobile. Resterà ricoverato in ortopedia, in prognosi non riservata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e, vista la gravità delle condizioni del ferito, è stato attivato anche l’elisoccorso.

Il ciclista, classe 1998 originario del Bangadlesh e residente a Cervia, in stato di coscienza, è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, per ricevere le cure necessarie.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro da parte della Polizia Locale di Cesenatico.