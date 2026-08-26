Elisabeth torna in mare

La storia della tartaruga Caretta caretta nominata Elisabeth e ra iniziata con una disavventura : la piccola tartaruga era stata trovata a metà giugno alla deriva, intrappolata in alcuni rifiuti in mare, durante un’uscita della Motonave Queen Elisabeth. Quel giorno partecipavano anche i bambini di una classe di una scuola elementare, i quali hanno avuto una grande e inaspettata lezione sull’impatto sulla fauna selvatica dei nostri rifiuti abbandonati in natura, oltre che l’opportunità di partecipare al suo soccorso.

Le cure alla Fondazione Cetacea

Il ritrovamento ha permesso di intervenire tempestivamente e di affidare Elisabeth alle cure degli operatori della Fondazione Cetacea. Dopo il percorso di riabilitazione, oggi la tartaruga è pronta a lasciare il Centro di Recupero e a riprendere il suo viaggio nel mare Adriatico. La liberazione sarà un momento di festa e di sensibilizzazione, per ricordare quanto la presenza dei rifiuti in mare rappresenti una minaccia concreta per la fauna marina e quanto siano importanti l’attenzione, la collaborazione e l’educazione ambientale, soprattutto delle nuove generazioni.