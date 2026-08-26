Elisabeth torna in mare

Il precedente
La storia della tartaruga Caretta caretta nominata Elisabeth era iniziata con una disavventura: la piccola tartaruga era stata trovata a metà giugno alla deriva, intrappolata in alcuni rifiuti in mare, durante un’uscita della Motonave Queen Elisabeth. Quel giorno partecipavano anche i bambini di una classe di una scuola elementare, i quali hanno avuto una grande e inaspettata lezione sull’impatto sulla fauna selvatica dei nostri rifiuti abbandonati in natura, oltre che l’opportunità di partecipare al suo soccorso.
Le cure alla Fondazione Cetacea
Il ritrovamento ha permesso di intervenire tempestivamente e di affidare Elisabeth alle cure degli operatori della Fondazione Cetacea. Dopo il percorso di riabilitazione, oggi la tartaruga è pronta a lasciare il Centro di Recupero e a riprendere il suo viaggio nel mare Adriatico. La liberazione sarà un momento di festa e di sensibilizzazione, per ricordare quanto la presenza dei rifiuti in mare rappresenti una minaccia concreta per la fauna marina e quanto siano importanti l’attenzione, la collaborazione e l’educazione ambientale, soprattutto delle nuove generazioni.
Dove e come salutare Elisabeth
Per chi vorrà partecipare, sono previste due possibilità: uno in spiaggia e l’altro in mare.
- In spiaggia l’appuntamento è alle 10:15 al Bagno 36 Nina, Marcella e Gabriele di Gabicce Mare. Dopo un momento di divulgazione ambientale saluteremo la tartaruga che verrà imbarcata sul gommone per essere portata al largo, dove a tre miglia di distanza dalla costa si incontrerà con la Motonave Queen Elisabeth.
- Sarà possibile assistere al momento del rilascio in mare dalla Motonave Queen Elisabeth, dove sarà a bordo una biologa della Fondazione Cetacea, prenotando il proprio posto in barca chiamando il +39 339 684 8787. La tartaruga verrà accompagnata dalla spiaggia al punto del rilascio a bordo di un mezzo nautico messo a disposizione da un socio della Fondazione Cetacea, che consentirà di effettuare la liberazione in sicurezza. L’evento si inserisce nell’ambito della campagna di comunicazione e raccolta fondi “Non siamo isole” della Fondazione Cetacea.