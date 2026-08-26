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Sanità, esenzione ticket confermata fino al 2028 per lavoratori colpiti dalla crisi

Redazione26 Agosto 2026
regione emilia romagna

Bologna, esenzione ticket confermata fino al 2028 per chi ha perso il lavoro

In Emilia-Romagna i lavoratori e le lavoratrici travolti dalle crisi aziendali continueranno a non pagare il ticket sanitario. La Giunta regionale ha confermato nei giorni scorsi la misura che esenta dal pagamento delle prestazioni ambulatoriali e dei farmaci di fascia A chi ha perso l’occupazione o si trova sospeso dal lavoro, estendendo la copertura anche ai familiari a carico.

Lo stesso provvedimento garantisce la distribuzione gratuita dei farmaci di fascia C inseriti nei prontuari aziendali alle famiglie in difficoltà economica individuate dai Servizi sociali.

Le risorse e i tempi di applicazione

Le misure, sostenute da uno stanziamento di 225mila euro l’anno a carico del bilancio regionale, entreranno in vigore dal 1° settembre 2026 e resteranno valide fino al 31 dicembre 2028.

Le parole degli assessori

A motivare la scelta della Giunta sono gli assessori Massimo Fabi (Politiche per la Salute), Giovanni Paglia (Lavoro) e l’assessora Isabella Conti (Welfare), che richiamano il diritto costituzionale alla cura: “Non si può mettere a rischio la salute di chi ha perso il lavoro. Per questo abbiamo ritenuto necessario continuare a sostenere le misure straordinarie destinate ai lavoratori e alle lavoratrici colpiti dalla crisi. È una misura di aiuto concreto, oltre che di equità sociale, nei confronti di chi sta attraversando un momento difficile. La sanità pubblica e universalistica garantisce il diritto di cura a tutte e tutti e per questo la Regione rinnova il sostegno a chi si trova in una condizione di difficoltà economica”.

Chi può accedere alla misura

L’esenzione riguarda le cittadine e i cittadini residenti in un Comune dell’Emilia-Romagna con un’attestazione Isee pari o inferiore a 15mila euro, privi o sospesi dal lavoro. Nello specifico, possono richiederla:

  • chi, dopo il 1° ottobre 2008, ha perso involontariamente un lavoro a tempo indeterminato o ha cessato un’attività autonoma con partita Iva, senza aver trovato una nuova occupazione stabile;
  • chi è sospeso dal proprio rapporto di lavoro e beneficia di ammortizzatori sociali ordinari, straordinari o in deroga;
  • i familiari fiscalmente a carico di chi rientra in queste condizioni.

Come richiedere l’esenzione

Chi possiede i requisiti deve autocertificare il diritto all’esenzione tramite il Fascicolo sanitario elettronico, con un’autocertificazione distinta per ogni persona esente, compresi i familiari a carico. Una volta accolta, la domanda garantisce la gratuità delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, dei farmaci di fascia A e di quelli di fascia C in distribuzione diretta compresi nei prontuari aziendali.

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