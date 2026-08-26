Gatteo Calling, Lorenza Ghinelli racconta Rosa Balistreri

Gatteo Calling, secondo appuntamento con la voce in rivolta di Rosa Balistreri

Torna giovedì 27 agosto, alle 21.15, l’appuntamento con Gatteo Calling, la rassegna giunta alla nona edizione che il Comune di Gatteo organizza insieme all’Associazione Rapsodia, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Nella cornice del Castello, scrittrici e scrittori, giornalisti e narratori si alternano per raccontare le grandi icone della musica, tra rock, pop e cultura popolare, accompagnati da immagini e video proiettati alle loro spalle.

Lorenza Ghinelli racconta Rosa Balistreri

Il secondo incontro della rassegna è affidato a Lorenza Ghinelli, che porterà il pubblico nel mondo di “Rosa Balistreri – Una voce in rivolta”. Al centro del racconto c’è la vita della grande cantastorie siciliana, voce del canto popolare e della rivolta sociale, capace di trasformare in canto la fatica e le ingiustizie del proprio tempo. Nata e cresciuta a Licata in condizioni di miseria e in pieno fascismo, Rosa Balistreri seppe costruirsi un destino diverso da quello a cui sembrava condannata, attraversando una vita segnata da violenze e umiliazioni fino a diventare un punto di riferimento per intere generazioni di artisti. Ghinelli ne ripercorrerà le tappe più significative, restituendone la forza e il talento.

Chi è Lorenza Ghinelli

Scrittrice e sceneggiatrice, Ghinelli è autrice di romanzi e racconti tra cui La colpa (in cinquina al Premio Strega 2012), Tracce dal silenzio (in cinquina al Premio Scerbanenco 2020) e Bunny Boy, vincitore del Premio Glauco Felici 2022. Per Bompiani ha pubblicato La stirpe e il sangue, mentre insieme a Silvia Bottani ha firmato La roccia dalle radici di stelle, edito da Aboca. Ha diretto per oltre quindici anni il Master biennale in Tecniche della Narrazione della Scuola Holden, dove continua a insegnare, e ha fondato Testarde.

Il programma della rassegna

Dopo l’appuntamento con Rosa Balistreri, Gatteo Calling proseguirà giovedì 3 settembre con Leonardo Colombati, che racconterà “Tom Waits e Rickie Lee Jones – Cartoline dal Tropicana Motel”.

Gli spettacoli iniziano alle 21.15, con ingresso libero. Per informazioni: Biblioteca Ceccarelli, tel. 0541 932377.