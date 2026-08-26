Parcheggi Bufalini, CISL FP Romagna: “Il problema lo conosciamo bene”

Un disagio che si ripresenta, ma non è una novità

Torna d’attualità la questione dei parcheggi per i dipendenti dell’ospedale Bufalini di Cesena. L’ultima segnalazione arriva da un lavoratore costretto, come tanti colleghi, a scegliere ogni giorno tra il rispetto del proprio turno e il rischio di una multa. Un problema che CISL FP Romagna conosce da vicino, avendolo affrontato per prima con un percorso concreto che ha già portato a un risultato tangibile.

“Comprendiamo perfettamente la frustrazione di chi oggi torna a denunciare la situazione”, dichiara la Segretaria Maria Antonietta Pedrelli, “perché è la stessa frustrazione che come CISL Funzione Pubblica avevamo raccolto già anni fa, trasformandola in un’azione sindacale concreta”. Il sindacato ricorda di non essersi limitato a segnalare il problema, ma di aver promosso una raccolta firme che ha coinvolto oltre 700 dipendenti, consegnata personalmente al sindaco di Cesena e al Direttore generale dell’Ausl Romagna.

Dalla mobilitazione del 2021 ai 98 posti della Piastra Servizi

Fu proprio quella mobilitazione, avviata dalla CISL FP a inizio 2021, a porre le basi della Convenzione sottoscritta pochi mesi dopo tra Ausl Romagna e Comune di Cesena. L’intesa ha riservato in via permanente e gratuita ai dipendenti i 98 posti auto del parcheggio coperto della “Piastra Servizi”, operativo dalla fine dello stesso anno: un risultato che Pedrelli, all’epoca, definì “un giusto riconoscimento che chiedevamo da anni”.

Un problema più grande di 98 posti auto

Per la Segretaria, quel risultato resta il punto di partenza da cui ripartire, non un episodio da archiviare. “Avevamo detto fin da subito che 98 posti non sarebbero bastati a risolvere un problema strutturale, che riguarda oltre mille dipendenti su turni continui, molti dei quali arrivano da fuori città senza alternative di trasporto compatibili con i propri orari di lavoro. I fatti di queste settimane confermano purtroppo quell’analisi.”

La richiesta di CISL FP Romagna: pensare già al nuovo ospedale

Il sindacato rilancia quindi la propria richiesta alla Direzione aziendale e all’Amministrazione comunale: ampliare le aree riservate al personale, valutare soluzioni intermedie e definire fin da ora, nell’ambito della progettazione del nuovo ospedale Bufalini, una dotazione di parcheggi dimensionata sul reale fabbisogno del personale sanitario, sociosanitario e tecnico amministrativo.

Non solo dipendenti: anche pazienti e familiari

Pedrelli precisa però che la soluzione non può guardare a un solo lato del problema. Il Bufalini, ricorda, non è solo il luogo di lavoro di oltre mille dipendenti, ma anche l’ospedale dove ogni giorno arrivano centinaia di persone per visite, esami e cure, spesso già alle prese con difficoltà personali o di salute che non hanno bisogno di essere aggravate dalla ricerca disperata di un parcheggio. Chi lavora e chi si cura condividono lo stesso spazio e le stesse difficoltà: aumentare gli stalli riservati al personale senza pensare a chi arriva da paziente rischierebbe solo di spostare il problema, non di risolverlo.

“Per questo come CISL FP chiediamo un tavolo che metta insieme davvero tutte le esigenze”, prosegue la Segretaria, “più posti per chi lavora su turni e non ha alternative, ma anche percorsi e tariffe pensati per chi accompagna un familiare o arriva per una prestazione sanitaria. Non sono due richieste in competizione tra loro, sono due facce della stessa carenza strutturale, e vanno affrontate insieme se davvero si vuole una soluzione e non solo un rimpallo di responsabilità.”

“Impegni verificabili e scadenze chiare”

“Non ci interessa intestarci una battaglia”, conclude Pedrelli, “ci interessa che si continui sulla strada che abbiamo aperto nel 2021, con impegni verificabili e scadenze chiare, capaci di tutelare insieme chi lavora in ospedale e chi in ospedale si cura, e non solo con nuovi annunci ogni volta che il disagio torna sulle cronache locali”. La CISL FP Romagna si dichiara a disposizione, come ha sempre fatto, per un confronto operativo con Ausl della Romagna e Comune di Cesena.