A settembre lo sport continua a essere protagonista a Cesenatico

Beach tennis, ciclismo, atletica e vela animano il calendario settembrino della città, insieme al grande ritrovo sociale della grande marcia Alzheimer.

Anche a settembre non si ferma la grande programmazione sportiva del Comune di Cesenatico, pronto a fare il pieno di eventi tra beach tennis, ciclismo, vela e solidarietà.

ITF Beach Tennis Sand Series

Dal 1 al 6 settembre 2026 l’Arena Beach di Piazza Costa ospita l’ITF Beach Tennis Sand Series, tappa prestigiosa del circuito ITF Beach Tennis World Tour e uno dei soli quattro torneo Sand Series in programma nel mondo nel 2026. Sono attesi circa 700 atleti provenienti da 16 nazioni, impegnati nella conquista di punti per l’evento conclusivo del circuito mondiale. Accanto al torneo internazionale, il calendario prevede anche il Master Finale della Beach Next Generation Cup, tornei FITP Under 12/14/16/18, Over 45 e Over 55, oltre ai tornei FITP Open maschili e femminili.

Topcat Worlds 2026

Dal 6 all’11 settembre il Circolo Vela di Cesenatico accoglie i Topcat Worlds 2026, il Campionato del Mondo dedicato ai catamarani Topcat, con regate di alto livello visibili dalla spiaggia di ponente.

Memorial Pantani

Sabato 12 settembre torna il Memorial Pantani, gara ciclistica professionistica organizzata da G.S. Emilia in memoria di Marco Pantani, che si è affermata come una vera classica del calendario internazionale. Il percorso partirà da Riccione per concludersi a Cesenatico, con il tradizionale circuito cittadino e l’arrivo in Viale Carducci, nei pressi del monumento al campione. La corsa vale anche come prova della Coppa Italia delle Regioni e vede al via 25 squadre, di cui 10 formazioni WorldTour come Bahrain Victorious, EF Education-EasyPost, Movistar Team, INEOS e UAE Team Emirates XRG.

Maratona Alzheimer

Il 12 e 13 settembre la Fondazione Maratona Alzheimer organizza l’iniziativa che unisce raccolta fondi e sensibilizzazione sulle demenze. Sabato 12 alle 9.30 dal Parco di Levante parte una passeggiata di un’ora con i propri amici a quattro zampe, mentre alle 16 si corre con bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. Domenica 13 settembre è in programma la Mezza Maratona – VII Memorial Azeglio Vicini, gara FIDAL con partenza da Piazza del Popolo a Cesena e arrivo nel Parco di Levante. Sempre domenica si svolgono la Grande Marcia dallo Stadio Manuzzi (ore 8.30), la Piccola Marcia da Via Capannaguzzo a Macerone (ore 9.30) e la Mini Marcia da Piazza Andrea Costa (ore 9), pensata per bambini e anziani