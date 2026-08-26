Vite in Circolo: la mostra fotografica GF93 approda a Cesenatico

Sabato 29 agosto, alle ore 18, la Galleria comunale “Il Bragozzo”, all’interno del Palazzo del Turismo di Cesenatico, apre le porte a “Vite in Circolo”, la mostra fotografica collettiva che racconta la vita e il valore sociale dei circoli ACLI, ARCI ed ENDAS della provincia di Forlì-Cesena. Il progetto, curato dal Gruppo Fotografico 93 A.P.S., arriva sul litorale dopo l’esposizione ospitata tra febbraio e marzo nell’ala moderna della Biblioteca Malatestiana di Cesena, e resterà visitabile fino al 27 settembre.

Nove sguardi su sette circoli

Il cuore del progetto è un lavoro di osservazione partecipata portato avanti da nove fotografi, che nei mesi scorsi hanno frequentato i circoli, vissuto i loro spazi e stretto rapporti con le persone che li animano ogni giorno. L’obiettivo non era documentare da fuori, ma entrare in sintonia con chi quei luoghi li vive davvero, per restituire momenti autentici senza forzature.

Il risultato è una selezione che, alla galleria di Cesenatico, presenta sette circoli attraverso il lavoro di Derena Beccari, Emanuele Benini, Francesca Bettini, Valentina Guardigli, Elisa Liverani, Paolo Partisani, Mauro Poltronieri, Vincenzo Stivala e Fulvio Zambianchi. Si tratta comunque di una parte di un progetto più ampio, che nel complesso coinvolge undici circoli sparsi tra le colline e il mare della provincia: dal Circolo Endas “Aurelio Saffi” di Cannucceto al Circolo Arci “Amici degli Alpini” sul Rifugio di Ridracoli, passando per le realtà ACLI e ARCI di Cesena e Forlì.

Luoghi che hanno saputo rinascere

Dietro le immagini c’è anche una riflessione più ampia sul ruolo di questi spazi. Negli ultimi anni i circoli hanno attraversato una fase difficile: la pandemia ha ridotto la partecipazione e messo a dura prova la tenuta economica di molte realtà, e a peggiorare il quadro si sono aggiunti, sul territorio, gli effetti dell’alluvione. Proprio nel periodo successivo, però, si è osservata una lenta ripresa, con giovani e anziani tornati a frequentare questi luoghi e a riscoprirne il valore rispetto alla socialità virtuale.

Per la realizzazione del progetto, il Gruppo Fotografico 93 ha lavorato a stretto contatto con i vertici delle reti territoriali coinvolte: Silvia Cascetta, presidente ARCI, Paolo Severi, presidente ENDAS, e Odo Rocchi, vicepresidente ACLI.

La presentazione del libro fotografico

L’inaugurazione di sabato non sarà solo il taglio del nastro della mostra: nel corso della serata verrà presentato anche il libro fotografico “Vite in Circolo”, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. Al termine, l’associazione organizzatrice offrirà un piccolo rinfresco ai presenti.

Informazioni utili

La mostra sarà aperta il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, fino al 27 settembre. L’ingresso è libero, così come la partecipazione all’inaugurazione. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Cesena e Forlì, mentre l’assegnazione dello spazio espositivo si deve al Comune di Cesenatico.