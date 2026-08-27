A Cesenatico arriva l’Hip Hop: oltre 20 artisti per la Hood Urban Jam

Musica urban, open mic, dj set e graffiti

Cesenatico si prepara ad accogliere una serata dedicata alla cultura hip hop e alla musica urban. Sabato 29 agosto, a partire dalle ore 18, il Chiosco nel Bosco di Zadina ospiterà la Hood Urban Jam, appuntamento a ingresso gratuito organizzato da Hood Urban Night, progetto di Prisma Ent.

Oltre 20 artisti sul palco

La serata prenderà il via con un open mic e un dj set, per poi lasciare spazio a oltre 20 artisti che si alterneranno al microfono proponendo i propri brani inediti.

Sul palco sono annunciati Jeka, Hidden Wolf, Kimika, Joey Borea, Rejina, Even, Jaro Bovaro, Qattro, 3vil, Tela, Dreary, Katena, Nardo, Bad Grazio, Peppe Dal 94, Teno, Lil Fra, Mimmo Ribelle ed Ely L, ai quali potranno aggiungersi eventuali guests.

Un’occasione per portare sul palco la scena urban locale e dare spazio a musicisti e artisti emergenti del territorio.

Interviste e Writing Area

Durante la serata gli artisti saranno inoltre intervistati ai microfoni di Hood Urban Night, realtà nata in Romagna circa cinque anni fa e impegnata nell’organizzazione di eventi e nella divulgazione social legata alla musica live.

Non ci sarà spazio soltanto per la musica. La Hood Urban Jam ospiterà infatti anche una Writing Area, dedicata a chi vorrà cimentarsi con graffiti e writing, una delle espressioni più riconoscibili della cultura hip hop.

Ingresso gratuito.