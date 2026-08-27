Cesenatico, anziano truffato in via Tobagi: si finge il figlio di un collega

La truffa davanti casa

Un’anziano residente in via Tobagi, a Cesenatico, sarebbe stato vittima di una truffa nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto. A raccontare l’episodio è un post pubblicato sulla pagina social Bagnarola di Cesenatico, nel quale viene lanciato un appello a prestare attenzione.

Secondo quanto riferito nella segnalazione, l’uomo stava uscendo dal cancello della propria abitazione quando sarebbe stato avvicinato da un automobilista a bordo di una BMW.

Il falso parente e la richiesta di denaro

L’automobilista avrebbe raccontato all’anziano di essere il figlio di un suo collega, fornendo anche alcuni dettagli relativi al lavoro svolto dall’uomo e al collega, elementi che avrebbero reso credibile la storia.

A quel punto avrebbe spiegato di avere bisogno di 20 euro per la benzina, riuscendo così a convincere l’anziano a consegnargli il denaro.

Solo successivamente, dopo aver parlato telefonicamente con il collega, l’uomo si sarebbe reso conto di essere stato raggirato. Il collega, infatti, avrebbe confermato di non avere figli.

La segnalazione ai carabinieri

Dopo aver scoperto la truffa, sarebbe stata presentata una segnalazione ai carabinieri di Macerone e Cesenatico.

Nel post viene inoltre rivolto un appello ai cittadini affinché prestino particolare attenzione a persone che si presentano alla porta o avvicinano anziani utilizzando conoscenze e informazioni personali per conquistare la loro fiducia.