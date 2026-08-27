Cesenatico, il voto dei marinai torna al Monte Farneto

Una tradizione che arriva dal mare

C’è un legame antico tra i marinai di Cesenatico e Bellaria e il Monte Farneto, punto di riferimento che per generazioni ha accompagnato i pescatori durante il ritorno verso casa.

Durante la navigazione, alla Beata Vergine del Farneto venivano affidate preghiere e speranze nei momenti di difficoltà. Una volta superato il pericolo, i marinai raggiungevano il Santuario per sciogliere il voto attraverso un pellegrinaggio e lasciare un ex voto come segno di riconoscenza.

Anche quest’anno questa tradizione torna a rinnovarsi.

La Santa Messa al Santuario

L’appuntamento è per domenica 30 agosto al Santuario della Beata Vergine del Farneto, dove alle 11 sarà celebrata la Santa Messa per il rinnovo del voto dei marinai.

Il pranzo tipico romagnolo

La giornata proseguirà alle 12 con un pranzo tipico romagnolo, ospitato sulla terrazza e sul portico panoramico dell’Agriturismo Il Farneto. Un’occasione per unire tradizione, gastronomia e convivialità in una location immersa nelle colline di Sogliano sul Rubicone.

Dove e come prenotare

L’appuntamento è all’Agriturismo Il Farneto, in via Bagnolo 46/D, Sogliano sul Rubicone.

I posti sono limitati ed è quindi consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 0541 948263 oppure 338 8826346.