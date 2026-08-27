Cesenatico saluta Walter Rocchi: l’addio della città

A rendere omaggio a Rocchi anche diversi ex assessori delle Giunte Zoffoli e Panzavolta , che negli anni hanno condiviso con lui l’esperienza amministrativa.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi rappresentanti della vita politica e amministrativa della città.

Una vita al servizio della città

Rocchi, nato nel 1939, è stato uno storico esponente politico prima del PCI e successivamente dei Comunisti Italiani. Ha ricoperto l’incarico di assessore ai lavori pubblici nelle Giunte Zoffoli e Panzavolta, seguendo numerosi interventi che hanno contribuito a trasformare Cesenatico.

Tra le opere legate ai suoi anni di impegno amministrativo figurano le Porte Vinciane, i Giardini al Mare e il cavalcavia di Ponente, oltre a numerosi altri lavori pubblici.