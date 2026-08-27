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Cesenatico saluta Walter Rocchi: l’addio della città

Giulia Zannetti27 Agosto 2026
funerali walter rocchi

L’ultimo saluto a Walter Rocchi

Si sono celebrati questo pomeriggio (giovedì 27 agosto), nella chiesa di Santa Maria Goretti a Cesenatico, i funerali di Walter Rocchi, storico assessore ai lavori pubblici del Comune, scomparso martedì 25 agosto all’età di 87 anni.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi rappresentanti della vita politica e amministrativa della città.

In chiesa gli ex sindaci di Cesenatico

Tra i presenti alla funzione c’erano gli ex sindaci di Cesenatico Damiano Zoffoli, Nivardo Panzavolta e Maurizio Menghi, insieme all’attuale primo cittadino Matteo Gozzoli.

A rendere omaggio a Rocchi anche diversi ex assessori delle Giunte Zoffoli e Panzavolta, che negli anni hanno condiviso con lui l’esperienza amministrativa.

funerali walter rocchi

Una vita al servizio della città

Rocchi, nato nel 1939, è stato uno storico esponente politico prima del PCI e successivamente dei Comunisti Italiani. Ha ricoperto l’incarico di assessore ai lavori pubblici nelle Giunte Zoffoli e Panzavolta, seguendo numerosi interventi che hanno contribuito a trasformare Cesenatico.

Tra le opere legate ai suoi anni di impegno amministrativo figurano le Porte Vinciane, i Giardini al Mare e il cavalcavia di Ponente, oltre a numerosi altri lavori pubblici.

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