Cesenatico saluta Walter Rocchi: l’addio della città

L’ultimo saluto a Walter Rocchi
Si sono celebrati questo pomeriggio (giovedì 27 agosto), nella chiesa di Santa Maria Goretti a Cesenatico, i funerali di Walter Rocchi, storico assessore ai lavori pubblici del Comune, scomparso martedì 25 agosto all’età di 87 anni.
Alla cerimonia hanno partecipato numerosi rappresentanti della vita politica e amministrativa della città.
In chiesa gli ex sindaci di Cesenatico
Tra i presenti alla funzione c’erano gli ex sindaci di Cesenatico Damiano Zoffoli, Nivardo Panzavolta e Maurizio Menghi, insieme all’attuale primo cittadino Matteo Gozzoli.
A rendere omaggio a Rocchi anche diversi ex assessori delle Giunte Zoffoli e Panzavolta, che negli anni hanno condiviso con lui l’esperienza amministrativa.
Una vita al servizio della città
Rocchi, nato nel 1939, è stato uno storico esponente politico prima del PCI e successivamente dei Comunisti Italiani. Ha ricoperto l’incarico di assessore ai lavori pubblici nelle Giunte Zoffoli e Panzavolta, seguendo numerosi interventi che hanno contribuito a trasformare Cesenatico.
Tra le opere legate ai suoi anni di impegno amministrativo figurano le Porte Vinciane, i Giardini al Mare e il cavalcavia di Ponente, oltre a numerosi altri lavori pubblici.