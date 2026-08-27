Vincenzo Nibali tra Cesenatico e il Pirata con Crédit Agricole

Credit Agricole sostiene il connubio sport e territorio: a pedalare è Vincenzo Nibali.

Il reel pubblicato sui social recita: “Ci sono luoghi che restano legati a una vittoria e altri che, tornando, impari a conoscere davvero.

Per Vincenzo Nibali, le strade tra Romagna e Marche sono entrambe le cose: ricordi di gara, paesaggi da attraversare e un territorio da vivere con un ritmo nuovo.

Questa volta senza cronometro, ma sempre in sella”.

+++IL VIDEO+++