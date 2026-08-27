Cesenatico, ruba bevande da una piadineria: 60enne denunciato

Un furto messo a segno nel cuore della notte, e risolto in tempi rapidi grazie al lavoro dei Carabinieri di Cesenatico. Un uomo italiano di 60 anni è stato denunciato per furto aggravato dopo essersi introdotto in una piadineria della città, portando via casse e confezioni di bevande alcoliche e analcoliche per un valore complessivo di alcune centinaia di euro.

Il colpo notturno e le indagini

A intervenire sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, chiamati a ricostruire la dinamica di un’effrazione avvenuta durante le ore notturne. Il sopralluogo ha permesso di accertare la tipologia della refurtiva e le modalità con cui l’autore si era introdotto nel locale, coprendosi il volto per non farsi riconoscere.

Un profilo già noto alle forze dell’ordine

A insospettire subito i Carabinieri sono stati i riscontri con analoghi episodi di furto registrati di recente nello stesso comune. L’esperienza maturata su casi simili ha permesso di restringere il campo a un soggetto del posto, già noto per vicende penali della stessa natura.

L’intercettazione e il recupero della refurtiva

Le ricerche si sono concluse nel giro di poco tempo: l’uomo è stato intercettato alla guida della propria auto lungo le strade cittadine. Il controllo del veicolo ha permesso ai militari di recuperare gran parte della merce sottratta, che è stata poi restituita al legittimo proprietario della piadineria.

Il ruolo decisivo delle telecamere

A incastrare il presunto responsabile sono state le immagini del sistema di videosorveglianza del locale, che lo hanno ripreso durante l’azione. Nonostante il volto coperto, le caratteristiche fisiche riconoscibili e la conoscenza pregressa dei soggetti dediti a questo tipo di reati hanno consentito ai Carabinieri di chiudere rapidamente il caso.