Origini 2026 a Cesenatico: il pesce dell’Adriatico diventa street food d’autore

Il pesce dell’Adriatico si prepara a tornare protagonista nel cuore di Cesenatico. Sabato 5 e domenica 6 settembre, Piazza Andrea Costa ospiterà Origini 2026, il progetto ideato da Ecopesce S.r.l. Società Benefit insieme allo chef Omar Casali e a Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa punta a riportare in tavola il pescato locale, comprese le specie meno conosciute, valorizzando pescatori, filiera e tradizione gastronomica marinara.

Lo street food d’autore firmato dagli chef

Il cuore delle due giornate sarà lo street food d’autore: gli stand di Piazza Andrea Costa apriranno dalle 12 alle 15 e dalle 18.30 alle 22, con menu pensati per rendere il pescato dell’Adriatico immediato e accessibile senza rinunciare alla ricerca gastronomica.

A cucinare saranno Omar Casali (Marè di Cesenatico), Massimiliano Mussoni (La Sangiovesa di Santarcangelo), Matteo Salbaroli (Cucina del Condominio di Ravenna), Silver Succi (Quarto Piano di Rimini), Claudio Di Bernardo (Grand Hotel Rimini) e Giuseppe Gasperoni (Casa Gasperoni di Poggio Torriana).

Sabato in tavola arriveranno i monfettini risottati con seppie, vongole e inchiostro di Casali, la salsiccia di ventresca di tonno alalunga con insalata di cipolla, piada e bbq di Mussoni, il roll di granchio fritto con chutney di percoca e zenzero di Gasperoni e i bottoni di triglia con brodetto e cremoso di patate al prezzemolo di Salbaroli. Domenica tornano i piatti di Casali e Salbaroli, affiancati dal crostone rustico con moscardini e ceci di Succi e dagli arrosticini di mare di Di Bernardo. A chiudere, in entrambe le giornate, il bignè con gelato al pistacchio Babbi, frutti rossi e croccantino.

I piatti costeranno 12 euro, il dolce 6 euro, il tutto accompagnato dai vini dei vignaioli di Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi. Accanto agli chef ci saranno anche i produttori del territorio, tra cui Parmigiano con Valsamoggia, Gin Bandito, Aglio Nero, Aceto Balsamico, Antica Corte Pallavicina e Salumi Spigaroli.

Un talk sul mare tra scienza, pesca e impresa

Sabato 5 settembre alle 18 è in programma un talk dedicato all’ecosistema dell’Adriatico e al suo equilibrio tra sostenibilità economica, sociale e ambientale. Interverranno il professor Marco Dalla Rosa (Decano CIRI Agroalimentare, Università di Bologna), il professor Antonio Casalini (Facoltà di Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico), Silver Giorgini (AD Sicural/Gruppo Orogel), il fondatore di Ecopesce Roberto Casali e il pescatore cesenaticense Maurizio Cialotti. Modera il giornalista Antonio Lombardi. La serata prosegue con la musica della Ziznatic Big Band, dalle 19 alle 23.

La sfida del miglior brodetto di casa

Domenica 6 settembre alle 18 torna il torneo “Il miglior brodetto di casa a Cesenatico”, che coinvolge famiglie e custodi della tradizione gastronomica locale. In giuria Antonio Lombardi, il marinaio Cesenaticense William Piscaglia e tre chef di Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi. Anche in questa giornata la Ziznatic Big Band accompagnerà la serata musicalmente.

Laboratori per bambini e mestieri del mare

Per tutto il weekend il Centro Studi Calisesi propone attività sulla tradizione marinara romagnola: dal rammendo a mano delle reti alle tecniche storiche di pesca e conservazione, fino ai racconti sugli antichi mestieri legati al mare. Non manca uno spazio dedicato ai più piccoli, con laboratori didattici, materiali riciclati e momenti sulla biodiversità marina e sulle buone pratiche di tutela del mare. Al pubblico verranno spiegate anche le tecniche di pesca, i periodi di fermo e le taglie consentite, per raccontare il percorso del pescato dal mare alla tavola.

Origini 2026 si svolge con il patrocinio del Comune di Cesenatico e la collaborazione di NaturaSì, Orogel ed Eurocatering.

Informazioni: Origini 2026, sabato 5 e domenica 6 settembre, Piazza Andrea Costa, Cesenatico. Stand gastronomici 12-15 e 18.30-22. Piatti 12 euro, dolce 6 euro.