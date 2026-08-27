Cesenatico, sgombero di una colonia abbandonata in via Magellano

Lo sgombero della colonia
È in corso questa mattina (giovedì 27 agosto) un intervento di sgombero all’interno della colonia abbandonata di via Magellano a Cesenatico, nelle vicinanze di Atlantica.
L’operazione è finalizzata al ripristino della chiusura degli ingressi della struttura, con l’obiettivo di impedire nuovi accessi e prevenire ulteriori occupazioni.
All’interno della struttura le forze dell’ordine hanno rintracciato 3 extracomunitari presenti, regolari con permesso di soggiorno, ma senza fissa dimora.
Carabinieri e operai sul posto
Sul posto sono presenti i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, impegnati nelle attività di controllo e sicurezza durante l’intervento, insieme alla Polizia Locale.
A occuparsi della chiusura degli accessi è inoltre presente una ditta edile, incaricata di ripristinare le protezioni e rendere nuovamente inaccessibili gli ingressi della colonia.
L’intervento punta a evitare che la struttura possa essere nuovamente utilizzata come rifugio da persone senza fissa dimora o soggetti che accedano abusivamente.