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Cesenatico, sgombero di una colonia abbandonata in via Magellano

Anna Budini27 Agosto 2026
carabinieri

Lo sgombero della colonia

È in corso questa mattina (giovedì 27 agosto) un intervento di sgombero all’interno della colonia abbandonata di via Magellano a Cesenatico, nelle vicinanze di Atlantica.

L’operazione è finalizzata al ripristino della chiusura degli ingressi della struttura, con l’obiettivo di impedire nuovi accessi e prevenire ulteriori occupazioni.

All’interno della struttura le forze dell’ordine hanno rintracciato 3 extracomunitari presenti, regolari con permesso di soggiorno, ma senza fissa dimora.

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Carabinieri e operai sul posto

Sul posto sono presenti i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, impegnati nelle attività di controllo e sicurezza durante l’intervento, insieme alla Polizia Locale.

A occuparsi della chiusura degli accessi è inoltre presente una ditta edile, incaricata di ripristinare le protezioni e rendere nuovamente inaccessibili gli ingressi della colonia.

L’intervento punta a evitare che la struttura possa essere nuovamente utilizzata come rifugio da persone senza fissa dimora o soggetti che accedano abusivamente.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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