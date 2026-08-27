Telemaco Odv, tra inclusione sociale e sostenibilità ambientale

Telemaco Odv è sul territorio dal 1999 e promuove e gestisce percorsi socio-educativi dedicati alla prevenzione del disagio giovanile, con particole attenzione alle persone con disabilità. L’utenza ha un’età compresa circa tra i 25 – 40 anni. Per conoscerci meglio, oltre che ad essere presenti sul territorio da anni con banchetti, mercatini, all’interno delle varie feste, è possibile trovarci anche sui social: telemaco_odv. Ci siamo fatti raccontare un pò di più sulle attività portate avanti questa estate ed il loro bilancio, direttamente dal suo presidente Eric Benedetti.

Il teatro «L’attività principale è quella teatrale, quest’anno siamo al suo diciottesimo anniversario. I testi degli spettacoli li scrivo; la scorsa estate sono andato a vedere uno spettacolo con le coreografie della Carrà. Da lì ho realizzato che in ogni contesto in cui ci troviamo, alla fine ci troviamo a ballare la Carrà, e da lì sono riuscito a tirare fuori il testo. “Rumore”, è diventato il titolo ma anche il tema sulla quale si è incentrata tutta l’ estate – racconta Eric».

La casina del volontariato «Un’altra attività, iniziata nel 2015, con il supporto dell’amministrazione comunale di Gatteo e dell’Ass.ne Gatteo mare turismo è la Casina del Volontariato. All’interno è possibile comprare soggetti per bambini e adulti, dietro ad un’ offerta. In questo ultimo weekend, da venerdì 28, vi sarà la vendita delle magliette Rumore, in sconto – spiega il Presidente.»

Raccolta dei tappi «Al tempo del covid, per non disperderci, ho pensato ad un’altra attività che sostituisse quella del teatro. Tutto è partito da una azienda di Gatteo che ricicla tappi; oltre 50 attività fra Gatteo e Cesenatico hanno raccolto all’interno dei nostri boccioni altri tappi. Ultimata la raccolta, andiamo in magazzino a Gatteo, e li smistiamo. Successivamente finiscono in scatolini, quindi pesati, trasportati alla ditta che ce ne vende un tot. al chilo. Un’ attività finalizzata al riciclo e al riuso – rapprsenta Benedetti.»

Il futuro «Il 24 ottobre, dovremmo sospendere tutte le attività a causa della la riforma del Terzo Settore che ci impone un cambio drastico di ragione sociale: al netto di questa modifica, quello che cambierà sono i costi, che aumenteranno e si tratta di costi fissi. Utilizzerò l’estate per individuare figure che possano curare i nuovi aspetti che impone la riforma (es. nuovo gestionale per la tenuta della contabilità…) – conclude Benedetti.»

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