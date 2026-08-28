Sport

Buena Onda Basket Club, riparte la stagione con una novità

Redazione28 Agosto 2026
buena onda basket

Riparte la stagione per il Buena Onda Basket Club!

Gli appuntamenti già fissati:

  • 31 agosto, 1° allenamento a porte aperte – Pala Cesenatico ore 20.30;
  • 15 settembre, 1° amichevole Scirea Basket –  Bertinoro Pal. Polivalente Bertinoro ore 21:00;
  • 20 settembre, presentazione squadra 2026/2027 al Ristorante Tracina ore 18:00;
  • 25 settembre, 2° amichevole Pall. Titano San Marino – Pala Cesenatico ore 21:00.

Si fa largo una novità, ovvero quella di iscrivere anche una squadra femminile: l’iscrizione in C femminile è il primo campionato ad iscrizione libera.

L’obiettivo, come dichiarato dalla società,«è fare una squadra principalmente di ragazze cresciute a Cervia e Cesenatico e nel settore giovanile del Basket Cervia Cesenatico. Non sono ancora usciti i gironi nè nulla, Idealmente il campionato inizierà a fine ottobre».

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