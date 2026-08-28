Buena Onda Basket Club, riparte la stagione con una novità

Riparte la stagione per il Buena Onda Basket Club!
Gli appuntamenti già fissati:
- 31 agosto, 1° allenamento a porte aperte – Pala Cesenatico ore 20.30;
- 15 settembre, 1° amichevole Scirea Basket – Bertinoro Pal. Polivalente Bertinoro ore 21:00;
- 20 settembre, presentazione squadra 2026/2027 al Ristorante Tracina ore 18:00;
- 25 settembre, 2° amichevole Pall. Titano San Marino – Pala Cesenatico ore 21:00.
Si fa largo una novità, ovvero quella di iscrivere anche una squadra femminile: l’iscrizione in C femminile è il primo campionato ad iscrizione libera.
L’obiettivo, come dichiarato dalla società,«è fare una squadra principalmente di ragazze cresciute a Cervia e Cesenatico e nel settore giovanile del Basket Cervia Cesenatico. Non sono ancora usciti i gironi nè nulla, Idealmente il campionato inizierà a fine ottobre».