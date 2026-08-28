Buena Onda Basket Club, riparte la stagione con una novità

Si fa largo una novità, ovvero quella di iscrivere anche una squadra femminile: l’iscrizione in C femminile è il primo campionato ad iscrizione libera.

L’obiettivo, come dichiarato dalla società,«è fare una squadra principalmente di ragazze cresciute a Cervia e Cesenatico e nel settore giovanile del Basket Cervia Cesenatico. Non sono ancora usciti i gironi nè nulla, Idealmente il campionato inizierà a fine ottobre».