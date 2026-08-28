Camminata per Anita: il 30 agosto Bertinoro si mobilita per la giovane di Cesenatico

Una camminata per Anita, ragazzina di Cesenatico

Il 30 agosto 2026 il Parco Terme Panighina di Bertinoro, in via Consolare 2002, ospiterà “Camminata per Anita”, un’iniziativa benefica pensata per stringersi attorno a una giovane di Cesenatico e alla sua famiglia. Anita, che affronta la vita a bordo di una carrozzina, sarà la protagonista silenziosa di una giornata costruita attorno a un unico obiettivo: camminare insieme a lei, con il cuore.

L’evento si inserisce nella cornice di “Panighin Olistica”, rassegna dedicata al benessere di tutte le età, e porta la firma organizzativa di Sangrealia in collaborazione con il gruppo Bëla Burdëla Trek, che guiderà i partecipanti lungo il percorso.

Come funziona la camminata

Il ritrovo è fissato per le ore 9:00 al Parco Terme Panighina. Il gruppo percorrerà un tragitto ad andata e ritorno verso Bertinoro, per una durata complessiva di circa un’ora e mezza. La partecipazione è aperta a tutti, senza distinzioni di età o preparazione fisica: l’unico requisito è la voglia di esserci.

Agli organizzatori sta a cuore anche la parte pratica: ai partecipanti viene consigliato un abbigliamento comodo, di portare con sé un litro d’acqua e di indossare scarpe adatte al cammino.

Il significato dell’iniziativa

Dietro l’evento c’è il Comitato Anitiamo, nato per sostenere Anita, e il contributo raccolto sarà destinato proprio alla ragazza e a tutti i suoi bisogni quotidiani, chiudendo idealmente il cerchio tra la comunità che accoglie l’iniziativa e la causa che la muove. Come recita lo slogan scelto per la giornata, ogni passo sarà un gesto d’amore, ogni sorriso una speranza: un modo semplice, fatto di piedi e di strada condivisa, per far sentire ad Anita e alla sua famiglia di Cesenatico che la Romagna, quando serve, cammina compatta nella stessa direzione.