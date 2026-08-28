Cesenatico, arrestato 33enne per spaccio di droga

Il controllo sulla spiaggia e il coltello sequestrato

È stato arrestato dai carabinieri a Cesenatico un 33enne gambiano, destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare già applicata nei suoi confronti per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

A eseguire il provvedimento sono stati, nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico.

L’uomo era sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena. La sera del 14 agosto, durante i controlli predisposti dai Carabinieri di Cesenatico in occasione del Ferragosto, era stato identificato in un tratto di spiaggia libera antistante viale Quasimodo, dove si trovava insieme ad altre persone.

Durante il controllo, il 33enne era stato trovato in possesso di un coltello di grosse dimensioni, con una lama di circa 20 centimetri. L’arma bianca era stata sequestrata e nei suoi confronti era scattata una denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti all’offesa.

Nella stessa circostanza, i carabinieri avevano segnalato all’Autorità Giudiziaria anche la violazione della misura cautelare alla quale l’uomo era sottoposto.

La misura cautelare aggravata

La segnalazione ha portato all’aggravamento della misura da parte dell’Autorità Giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Forlì, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto per il 33enne la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Cesenatico, che hanno rintracciato nuovamente l’uomo nel centro cittadino.

Dopo le formalità di rito, il 33enne è stato accompagnato alla casa circondariale di Forlì, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.