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Cesenatico, malore in mare: salvato un 56enne

Anna Budini28 Agosto 2026
salvataggio spiaggia Cesenatico mare

Un intervento tempestivo dei bagnini di salvataggio ha permesso di soccorrere un 56enne colto da un malore in mare questa mattina (venerdì 28 agosto) a Cesenatico.

L’episodio è avvenuto intorno alle 11 nelle acque antistanti il bagno Marconi, dove i due bagnini impegnati nel servizio di salvamento hanno notato che un uomo in acqua stava accusando delle difficoltà. Sono subito intervenuti, rendendosi conto che il 56enne stava manifestando i sintomi dell’inizio di una crisi cardiaca. L’uomo ha inoltre riferito ai soccorritori di essere cardiopatico.

I due bagnini hanno agito con rapidità e professionalità, raggiungendo il bagnante e accompagnandolo a riva. Una volta sulla spiaggia, l’uomo è stato assistito all’ombra in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Il 56enne è stato quindi affidato ai sanitari e trasportato in ospedale per gli accertamenti. Al momento del trasferimento era cosciente.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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