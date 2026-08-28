Cesenatico, malore in mare: salvato un 56enne

Un intervento tempestivo dei bagnini di salvataggio ha permesso di soccorrere un 56enne colto da un malore in mare questa mattina (venerdì 28 agosto) a Cesenatico.

L’episodio è avvenuto intorno alle 11 nelle acque antistanti il bagno Marconi, dove i due bagnini impegnati nel servizio di salvamento hanno notato che un uomo in acqua stava accusando delle difficoltà. Sono subito intervenuti, rendendosi conto che il 56enne stava manifestando i sintomi dell’inizio di una crisi cardiaca. L’uomo ha inoltre riferito ai soccorritori di essere cardiopatico.

I due bagnini hanno agito con rapidità e professionalità, raggiungendo il bagnante e accompagnandolo a riva. Una volta sulla spiaggia, l’uomo è stato assistito all’ombra in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Il 56enne è stato quindi affidato ai sanitari e trasportato in ospedale per gli accertamenti. Al momento del trasferimento era cosciente.