Cesenatico, Gozzoli riceve la maglia rosa di Vollering: presto accanto a quella di Pogačar

Un dono che profuma di Giro

Un incontro speciale quello vissuto questa mattina dal sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, che ha ricevuto la visita di Stéphen Delcourt, manager e CEO della FDJ-SUEZ, formazione di ciclismo femminile, accompagnato da Dalia Muccioli, ex ciclista professionista cesenaticense.

In quell’occasione, Delcourt ha donato al primo cittadino la maglia rosa di Demi Vollering, la fuoriclasse olandese vincitrice dell’ultimo Giro d’Italia Women, la cui grande partenza si è svolta proprio da Cesenatico.

Un simbolo per la città

“Questa maglia rappresenta molto più di un semplice cimelio sportivo”, ha commentato il sindaco Gozzoli. “È il ricordo tangibile di una tappa che ha portato il nome di Cesenatico sul palcoscenico del ciclismo internazionale”. La partenza della corsa rosa aveva animato le vie della città lo scorso maggio; oggi quella pagina si chiude idealmente con l’arrivo della casacca della vincitrice.

Presto in cornice, accanto a Pogačar

La nuova casacca sarà a breve incorniciata e troverà posto negli uffici comunali accanto a quella di Tadej Pogačar, andando ad arricchire una collezione che racconta, maglia dopo maglia, la storia recente del grande ciclismo legata a Cesenatico.